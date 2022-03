Réka nem ismeretlen a tévénézők számára, hiszen legutóbb a Dancing with the Starsban mutatta meg tehetségét és nem egyszer formás idomait is megvillantotta táncpartnere, Hegyes Berci oldalán. A szőkeség január óta kint van Dominikán és a játékosokkal együtt izgulja végig a Bajnokok és Kihívók összecsapásait.

Az Exatlon Hungary All Stars legutóbbi adásában épp riportot készített Huszti Katával, azonban a nézők egy része nem tudott a kérdésekre vagy a válaszokra koncentrálni, mivel Réka mellbimbói átütöttek a felsőjén. A nézők azt találgatják, hogy Nagy Réka viselt-e melltartót? – írja a Bors.

Nagy Rékának most minden idejét a munka tölti ki, nem tud a randizással foglalkozni, de azt nem tagadja, hogy hiányzik neki egy párkapcsolat.