Nem fogok szépíteni, sosem adtam igazi esélyt a szexjátékoknak. Nem voltam "olyan" lány. Azt gondoltam: ugyan már, mit tudhat egy nyuszis vibrátor, amit én nem? Nos, mint kiderült, nagyon is sokat.

Kaptam a vágyaim.hu-tól tesztelésre egy Dorcel Baby Rabbit 2-0-ás vibrátort, ami teljesen megváltoztatta a vibrátorokról alkotott, nem túl pozitív képemet. Még gimnáziumban kaptam viccből egy olcsó, szörnyű ízléstelen csomagolással rendelkező vibrátort, amit két hatalmas elem segítségével lehetett csak használni. Ronda volt és szinte haszontalan: szóval ilyen képzetekkel mondtam igent a tesztelésre.

A nagy találkozás Az első nagyon pozitív csalódás akkor ért, amikor megjelent a GLS futár egy nagy barna dobozzal a kezében. Már előre pirultam, hogy te jó ég, nagy betűkkel rá lesz írva, hogy SZEXSHOP, én meg majd költözhetek új kerületbe, hogy ne kelljen többet a futárral találkoznom. Ám hála az égnek a csomagolás teljesen diszkrét volt, csak röntgen szemmel lett volna kitalálható kéjes kis tartalma. A következő öröm akkor ért, amikor a kezembe vettem a Az első nagyon pozitív csalódás akkor ért, amikor megjelent a GLS futár egy nagy barna dobozzal a kezében. Már előre pirultam, hogy te jó ég, nagy betűkkel rá lesz írva, hogy SZEXSHOP, én meg majd költözhetek új kerületbe, hogy ne kelljen többet a futárral találkoznom. Ám hála az égnek a csomagolás teljesen diszkrét volt, csak röntgen szemmel lett volna kitalálható kéjes kis tartalma. A következő öröm akkor ért, amikor a kezembe vettem a Dorcel Baby Rabbit 2-0-ás dobozát . Elegáns, fekete dobozt húztam elő, felülete már szinte selymes tapintású volt. Azt hiszem ekkor kezdtek teljesen szertefoszlani a negatív előítéleteim. Mit is mondhatnék? Megadták a módját a marketingnek.

Amikor kivettem a dobozból, nagyon elégedett voltam a kinézetével. Fekete, bársonyos szilikonból készült, és hozzá arany markolatot választottak. Esküszöm, úgy éreztem megtaláltam a csodalámpást, csak itt nem én dörzsölöm a lámpást, hanem ő engem.

Maga az eszköz 22 cm hosszú, és ebből a hüvelybe felhelyezhető rész hossza 10,5 cm. Hölgyeim, semmi ok a háborgása! Amilyen kicsi, olyan pajkos. Az ergonomikusan kialakított része tökéletesen illeszkedik a hüvelybe, miközben a kis nyuszifülek elöl működésbe lépnek. De a kis fülecskékről majd később. Szóval, a makkrész kialakítása pedig teljesen tökéletes a G-ont szakszerű stimulációjára.

Fűt, zenél, világít

Na jó, ezeket pont nem, de mindent mást viszont igen, amit egy ilyen vibrátornak tudnia kell. Először is nagyon jó volt, hogy nem elemmel működik, hanem egy USB csatlakozó segítségével bárhol fel lehet tölteni. Én ehhez pont a laptopomat használtam, és körülbelül egy óra töltés után már készen is állt a használatra. Emellett szerencsére vízálló is, és azt kell mondjam, remekül bírja levegővétel nélkül. Ki mondta, hogy a habfürdő pihenésre való?

Mielőtt még rátérnénk a különböző funkciókra, fontos kiemelni, hogy bekapcsolásnál csak egy 1 másodpercig szabad nyomni a bekapcsolást, mert 3 másodpercnél már rárak egy zár funkciót, ami megakadályozza, hogy utazásnál elkezdjen rakoncátlankodni a bőröndünkben.

Amire őszintén nem számítottam, az a 360 fokos szögben forgó fej volt, ami három különböző sebességben tud forogni. Érzékenyebb hölgyeknek a középső módot ajánlom, mivel az utolsó sebességtől mindenki kifekszik fél percen belül.

És akkor térjünk rá a „fülecskékre". Ez pontosan két finom szilikon nyúlvány, ami a vibrátor 7 különböző rezgési fokozatának köszönhetően 7 különböző módon kényezteti a használóját. Nehéz lenne leírni mind a 7 technikát (többet között azért is, mert a harmadik fokozat után már azt sem tudom hol vagyok), de egytől háromig fokozatosan erősödik a rezgés, 4 és 7 között pedig különböző rezgésminták vannak, amik engem fokozatosan vittek el a csúcsig. Ezek a különböző, nem fokozatos rezgések mindig az orgazmus pereméről húztak vissza egy pillanatra, hogy a következő percben még nagyobb orgazmusba taszítsanak bele.

Összességében tehát a Dorcel nyuszis vibrátora minden várakozásomat felülmúlta. Szép, ízléses, és nagyon technikás, így bátran ajánlom minden korosztálynak.

A cikket a vágyaim.hu támogatta.