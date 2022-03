Emma több párkapcsolatában is azt tapasztalta, hogy óriási szexuális vágyával nem tudnak mit kezdeni a férfiak. Szerelmi életével folyton elégedetlen volt, az esetek többségében magát kellett kielégítenie.

"Nagyon ideges voltam attól, hogy akivel éppen randiztam, nem akar annyit szexelni, mint én. Sok-sok pornót néztem" - mondta Emma, aki elkezdett azon gondolkodni, hogyan érezhetné magát kielégültnek úgy, hogy közben pénzt is keres. Regisztrált az OnlyFans nevű oldalra, a rajongói pedig havi összeget fizetnek azért, hogy hozzáférhessenek a videóihoz. Azt mondja, ez volt élete legjobb döntése, nagyon jól keres.

"Most, hogy a saját magam főnöke vagyok, akkor elégítem ki magam, amikor akarom. Rugalmasabb is letten, a monogám kapcsolataim után már voltam két nővel is és orgiákon is részt vettem. Nem szeretném, hogy a szexuális vágyaimnak korlátai legyenek" - mondta a modell, aki jelenleg havi 100-250 ezer dollárt keres, ami átszámítva 34-85 millió forint.

Emma még nem merte elmondani a családjának, mivel keresi a kenyerét, ugyanis fél, hogy csalódást okoz. Minden felmenője orvos vagy tanár, tőle is hasonló karriert vártak.