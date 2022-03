Danielle Lloydnak öt gyermeke van, és Birminghamben él férjével. Bár az élete átlagosnak tűnik, mégis, rengeteg megvető tekintetet kap a többi szülőtől, amikor iskolába viszi a gyermekeit. Az anyuka korábban modellként dolgozott, de két évvel ezelőtt regisztrált az OnlyFans nevű erotikus oldalra, hogy egy kis extra bevétellel szolgáljon családra számára.

Danielle a The Sunnak nyilatkozott a sokak számára felháborító helyzetről, és elmondta, tudja, hogy családanya, de végre ismét jól érzi magát a bőrében, és visszatért magabiztossága is. Nem érti, hogy mások miért nézik le a munkája miatt, hiszen modellként korábban is ezt csinálta, csak akkor nem a felnőtt tartalmakat kínáló oldalon, hanem magazinokban.

Bár észreveszi a többi anyuka megvető tekintetét, de nem foglalkozik velük. Számára egyedül a férje és gyermekei véleménye a fontos, ők pedig mindenben támogatják.

Nem Danielle az egyetlen édesanya, aki regisztrált az oldalra. Jess és Mike Miller első ránézésre egy teljesen átlagos, kétgyermekes párnak tűnik, munkájuk azonban nem is állhatna távolabb az átlagostól.

Egy másik édesanya pedig korábban középiskolai tanárként kereste a kenyerét, de azt állítja, mióta erotikus modellként dolgozik, jobb anyja lett a gyermekeinek.