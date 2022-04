Emily Ratajkowski a világ egyik legismertebb modellje, aki sosem félt megmutatni gyönyörű párductestét a világnak. Bár 2018-ban összeházasodott filmproducer férjével, és a tavalyi évben megszületett első közös gyermekük, a tündéri Sylvester, Emily mégsem lett visszafogottabb.

A modell kisfia első születésnapjáról egy igazán rendhagyó, szexi fotósorozattal emlékezett meg. Most pedig, ha lehet, még ennél is khívóbb képpel örvendeztette meg rajongóit, amelyen csupán néhány odaszerkesztett fekete vonal takarja bájait. Ráadásul a modell a szóban forgó fotókon rövid hajjal szerepel. Lapozd végig a fotókat, és nézd meg te is a gyönyörű Emilyt!