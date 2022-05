Vannak hírességek, akikről az a hír járja, hogy mesterien gyűrik a lepedőt és az egykori partnerek a szakítás után még évekkel később is áradoznak az együtt töltött órákról. Robert Pattinson, Lindsay Lohan vagy Jessica Simpson teljesítménye világhírű.

Nem mindenki tehetséges az ágyban, és Hollywood nem igazán ismeri a titok fogalmát. Minél több emberrel kerül szoros kapcsolatba egy világsztár, annál biztosabb, hogy valakinek egyszer eljár majd a szája. A pletyka pedig futótűzként terjed, amelyet szinte esélytelen eloltani.

Összegyűjtöttük azokat az ismert embereket, akikkel rémálom lehet a szex.

Bradley Cooper

Ő az igazi álompasi, aki a puszta mosolyával képes elcsábítani a nőket. Bradley azonban mégsem főnyeremény. Hiába elismert színész és imádott filmcsillag, egy helyen, méghozzá a hálószobában eléggé felejthető a teljesítménye. Korábbi filmes partnere, Jennifer Lawrence szerint Bradley nagyon nyálasan csókol, exei pedig arról panaszkodtak, hogy dögunalom vele a szex. Cooper ráadásul azzal próbálja fokozni a romantikus hangulatot, hogy francia akcentussal beszél. Kijelenthetjük, hogy túl komolyan veszi a franciázást.

Maria Sharapova

Az egykori orosz teniszcsillag nemcsak profi és agresszív játékstílusáról volt híres, hanem arról is, hogy ütéseit hatalmas nyögések kísérték a pályán. A férfiak rajongtak a magas szőkeségért, és könnyen hihették, hogy hasonló látványos produkcióra képes az ágyban is. Sharapova hírnevét jócskán lerombolta a Maroon 5 énekese, Adam Levine, aki azt nyilatkozta, hogy Maria olyan a hálóban mint egy döglött béka: csak fekszik ott szótlanul és még csak nem is nyögdécsel...

Tiger Woods

Hihetetlen teljesítményre képesek a sportolók. Ebből azt gondolnánk, kivétel nélkül mindegyikük egy vadállat az ágyban, hiszen amikor az izmos test mozgásba lendül... ott kő kövön nem marad. Ahogyan Maria Sharapova esetében, úgy Tiger Woods kapcsán is kiderült, hogy ez nincs így. A sportolói sikerek és a szeretői képesség közt nincs egyenlőségjel. A legendás golfozó többször is megcsalta a feleségét, azonban a szeretői szerint nemcsak rossz volt az ágyban, de eléggé felejthetőre is sikeredett az aktus.

Drake

Azt gondolnánk, hogy a rapperek rossz fiús külseje egy vadállatot rejt, aki mindent belead a hálószobában. A pletykák szerint épp az ellenkezője az igaz. Eminemről az a hír járja, hogy a kis kék pirula nélkül nem képes akciózni, 50 Cent olyan az ágyban akár egy tinisrác, és most Drake-ről is lehullt a lepel. A zenész kimondottan önző szex közben, ráadásul imádja tükör előtt csinálni, hiszen így láthatja magát aktus közben. Ez is arról árulkodik, hogy nem a partnerére figyel.

Jack Whitehall

A Dzsungeltúra és a Lúzer töritanár sztárja, a brit komikus-színész saját maga ismerte be, hogy pocsék az ágyban. Jack nem túl kalandvágyó, ha erotikáról van szó, szereti ugyanis gyorsan és csendesen elintézni a dolgokat. Aki vele szexel, készüljön fel arra, hogy olyan élményben lesz része, mintha elkésne a színházból és a sötétben próbálna a széksorok közt araszolva leülni a helyére. Sűrű bocsánatkérés és csoszogás hallatszik ki Whitehall hálószobájából, a taps pedig szinte mindig elmarad.