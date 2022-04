Unboxing és csomagolás

Ugye megvannak azok az Instagram- és TikTok-videók, amelyekben szép kezű hölgyek mindenféle, nagyon menő dolgokat bontanak ki a kamera előtt? Na, a Tracy's Dog pont ugyanezt az élményt biztosította a számomra, és meg kell mondjam, teljesen váratlanul ért a dolog. Nem gondoltam volna, hogy ennek az élénk pink játékszernek a kicsomagolása ekkora élményt fog jelenteni. Marketing és kivitelezés csillagos ötös.

A képen is látható, hogy az elegáns, fekete csomagolás nem az egyetlen dolog volt, amit a gyártó eltalált. Egy csomó minden jár a kis vibrátorhoz! Először is, kapunk hozzá egy használati útmutatót, ami igen csak fontos, mert kis túlzással kb 20 féle verzióban lehet használni. Ezen kívül kapunk hozzá egy USB kábelt, aminek segítségével tölthető a készülék, valamint három matricát is, ami nagyon megmosolyogtatott. Nem hinném, hogy felrakom a laptopomra, de azért emlékbe jó lesz. A két legmenőbb dolgot direkt a felsorolás végére hagytam, mert ezektől teljesen elaléltam.

Csomagoltak a vibrátor mellé egy fényes lila selyemzsákot, amibe beletehetjük az eszközt. Szerintem ez több szempontból is praktikus: egyrészt megóvja a portól használat előtt, másrészt pedig diszkréten magunkkal vihetjük bárhová, egyáltalán nem fog szemet szúrni senkinek. Remek ötlet, így legalább utazások alkalmával nem kell bikinibe csavarni a vibrátoromat, ha esetleg belekukkantanak a reptéren a bőröndömbe. És a legutolsó kis kiegészítő pedig nem más, mint egy apró, arany színű távirányító. Igen, nem viccelek. Szóval ha bármikor partnerünk kezébe szeretnénk adni az irányítást, azt minden gond nélkül meg is tehetjük. Miért is ne vonjuk bele partnerünket is a játékba?

Töltés, használat és minden, ami jó

Egész gyorsan feltöltött, 2,5 óra alatt megvolt az egész. Bevallom, először alig találtam meg a csatlakozó helyét, annyira apró a bemenet a vízállóság miatt. Még egy remek hír: mióta feltöltöttem a kis pajkost, már egy hét telt el (rendszeres használat mellett), és a legapróbb jelét sem mutatja annak, hogy elfáradt volna. Szóval ha elutazunk, és a töltőt otthon felejtjük, nem kell aggódnunk hogy felmondja a szolgálatot. Az útmutató 50 perc használati időt ír, de ennél szerintem jóval több van benne.

Bevallom őszintén, hogy ennek a vibrátornak a használata merőben más élmény volt, mint azoké, amiket ezelőtt kipróbáltam. Teljesen új dimenziók nyíltak meg ezzel a léghullámos technológiával. A lényeg az, hogy a vibrátor szívó része vákuumot képez a csiklón, és úgymond érintés nélkül rezegteti azt (ez a suction mode). Nekem személy szerint kicsit furcsán hangzott, de amint először magamra tettem a szívó részét, minden kétségem eloszlott.

(x)

Ezt mindenkinek ki kell próbálnia! A Tracy's Dog OG Pro2-nek különböző erősségi fokozatai vannak, nekem a legjobban a közepes erősségű vált be, ezt ajánlom minden érzékeny társamnak is. Arra azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy néha nem mindig találja meg a csiklóját elsőre az ember, tehát ha nem érezzük azonnal a „tejóságoség" érzést, akkor még játszanunk kell a felhelyezéssel.

Ám itt még nem volt vége a mókának, mert a címben is megemlített 2in1 kialakítás még egy lapáttal rátett az élményre. A hüvelybe felhelyezhető rész kiváló rezgéssel rendelkezik, ráadásul 10 különböző módon képes rezegni. Elég szerintem annyit mondanom, hogy 3 hete van meg a Tracy's Dog vibrátorom, de az ötösnél tovább még nem jutottam..

Elképesztő, teljesen újszerű élmény volt a használata számomra, hiszen ha szigorúan vesszük, érintés nélkül láttam folyamatosan csillagokat. Minden kalandvágyónak szívből ajánlom, valamint azoknak is, akik szeretik a pink, csajos kiegészítőket!

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.