Andrea Derrick tíz éven át dolgozott fodrászként és sminkesként, de a fitneszőrült anyuka korábban táncosként is kipróbálta már magát. Talán ezért érezte úgy, hogy a felnőttfilmes világban is megállná a helyét. Elment egy fotózásra, ahol közölték vele, hogy 34 évével már túl öreg, és ne is álmodjon arról, hogy szerepet kaphat pornófilmekben vagy egyáltalán sikere lehet az OnlyFans nevű népszerű weboldalon.

A nő azonban nem adta fel és ma havonta 10 ezer fontot, átszámítva 4,5 millió forintot keres az erotikus tartalmakkal. Andrea már két éve otthagyta civil állását és naponta három-négy órát tölt azzal, hogy pikáns fotókat és videókat készítsen magáról. Nem hitte volna, hogy ennyire élvezi majd ezt a munkát, ekkora sikere lesz dominaként és ennyi fétissel fog találkozni – írta meg a DailyStar.