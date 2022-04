Rihanna és párja, A$AP Rock január végén jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják, ugyan már régóta pletykák keringtek az énekesnő terhességéről. Nem sokkal később az is kiderült, hogy szerelme eljegyezte a sztárt, de az esküvőre eddig még nem került sor, legalábbis nem tudunk róla. Rihana a várandóssága bejelentése óta egyre többször oszt meg magáról szexi képeket, nemrég a Vogue magazin fotózta le a várandós énekesnőt csipkében. Most újabb felvételeket osztottak meg, az egyiken a fürdkádban látható. Intim részeit hab takarja.