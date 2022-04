A Schobert család ezúttal is egy egzotikus helyen, mesés tengerpart közelében tartja népszerű taborát. A munka mellett azonban jut idő a pihenésre is, és kiélvezik a gyönyörű időt.

Az Afrikához közel fekvő Zanzibárra utazott családjával Schobert Lara is, aki egymás után tölti fel közösségi oldalára a szebbnél szebb fotókat. Nemcsak a tájat mutatja meg követőinek, hanem magáról is előszeretettel osztja meg a pikáns képeket. Pár napja éppen stílusos fürdőruhában pózolt, most pedig a homokos tengerparton feküdt el, hogy kihasználja a napsütést.

Lara egy lapozható galériát tett közzé Instagram-oldalán, ahová felkerült az a kép is, amelyen megvillantotta bikinis fenekét. Jól látszik, hogy a tengerparti homok rátapadt a fitneszguru lányának fenekére, aki ezzel teljesen megvadította több mint 200 ezer követőjét.

A fotógalériát ide kattintva tudjátok megnézni.