A plasztikai sebészet rabja a magát Jessy Bunnynak nevező OnlyFans modell, de úgy véli, hogy a szülei tehetnek függéségéről. Azt gondolja, azért alakult ki nála ez a szenvedély, mert gyerekkorában nem játszhatott Barbie babákkal. Ezért költ rengeteg összeget arra, hogy egy élő Barbie legyen. A műtétekre már 50 ezer fontja ment el, ami átszámítva körülbelül 21 millió forint.

Memgűttette már a melleit, többször feltöltette a száját, megműtötték az állát és volr zsírleszíváson is. A beavatkozásoknak azonban még nincs vége, két bordáját is szeretné eltávolítani - írja a Daily Star. Nem Jessy az egyelten, aki rajong a plasztikai beavatkozásokért, a világ legkövérebb hüvelyű nőjének is gigantikus méretű mellei vannak, és van olyan fiatal lány is, aki be sem tudja csukni a száját, annyi anyagot töltetett már bele.