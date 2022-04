Az orális szex igen élvezetes tud lenni, de van, amikor épp a végén romlik el minden. Az ondó íze férfianként változik. Lehet keserű, semleges, de akár egészen édeskés is. De mégis miből áll a sperma, valóban van benne tápanyag és lehet-e javítani az ízén? Most mindenre választ kapsz!

Elsőként tisztázzuk, hogy az ondó (sperma) nem egyenlő a spermiummal (hímivarsejtek). Az átlagos ejakuláció során 2-4 ml ondó távozik, melynek körülbelül 5 százalékát teszi ki a 40-250 millió spermium. A többi spermaplazma, ami különböző mirigyek váladékát és sós vizet tartalmaz. A Ph értéke semleges, időnként enyhén lúgos. Az ondó gazdag fehérjében és különböző hormonokban – például dopamin, oxitocin, feromonok és endorfinok -, de van benne fruktóz, glükóz, kalcium, C-vitamin és cink is.

Az egészséges sperma színe fehéres-sárgás-szürkés, szaga gesztenyére emlékeztet. Minden ettől eltérő megjelenés betegségre, fertőzésre utalhat.

Most, hogy ismerjük az ondó alapvető tulajdonságait, nézzük meg, milyen is a szubjektív megítélése.Bár semmiféle kutatás nem irányult még az ízére fókuszálva, számtalan beszámolót találhatunk az internetes fórumokon, és a barátnőink is elárulhatják a tapasztalataikat. Amiben szinte mindenki egyetért, hogy a meleg sperma mindig jobb illatú és jobb ízű, mint a kihűlt. Az állaga is tetszetősebb még melegen.

"Volt egy barátom, akinek az ízéért egyszerűen rajongtam. Előtte és utána sem volt annyira finom, édes senki, mint ő" - Adri, 29 éves.

A legtöbben az ondót semleges ízűnek írják le, időnként enyhén sós érzettel. Ám azok is szép számmal akadnak, akik édeskésnek érzik; ez a cukortartalma miatt lehet. Azok, akik keserű, fémes ízűként írják le, vélhetően inkább lúgos Ph értékű ondóval találkoztak.

A sperma íze nagyban függ az összetevői arányától, de a befogadó ízlelésétől is. Abban az esetben, ha csípőset ettél, keveset ittál vagy egy nagy adag édes süteményt követően kényezteted a párodat orálisan, kihatással lehet arra, hogy épp milyen ízűnek érzed a spermáját.

"A pasim folyton próbálkozik, de egyszerűen nem javul az ondója íze. Keserű és sűrű, őszintén ritkán nyelem le emiatt. Az előtte lévő kapcsolatomban meg szinte semmi íze sem volt a fiúnak" - Barbara, 25 éves.

Megváltoztatható az ondó íze?

Ez sokakat érdekel, hiszen az orális szex élvezetét nagyban csökkentheti, ha a párod íze például mindig keserű. Nos, azt biztosan tudjuk, hogy a testnedved illatát és ízét képes megváltoztatni az étrend, így akár még az ananászos teória is működhet.

Minden szervezet másként reagál a bevitt táplálékra, másként bontja le őket. Összességében elmondható, hogy azok az ételek, amik kellemetlen szájszagot hagynak maguk után, vagy bélgázokat eredményeznek, nem lesznek jótékony hatással az ondó ízére sem.

"Nekünk bevállt az ananász. A kesernyés íz elmúlt, és már nem lett kifejezetten édes, én azért örömmel könyveltem el a változást. A barátom heti háromszor eszik ananász konzervet miattam" - Ancsi, 33 éves.

A hidratáltság is számít. Ha kevés folyadékot iszik a párod, a sperma sűrűbb lesz, így pedig az íze is koncentráltabbá válik.

Ami szinte biztosan javíthat az ízén, az a sok víz és a sok édes gyümölcs fogyasztása. Így pedig az ananászlé nem is tűnik rossz megoldásnak, ha közben a férfi kerüli a hagymás, túl fűszeres ételeket.