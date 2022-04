Kim Kardashiant akkor ismerte meg a világ, amikor 2007-ben nyilvánosságra került egy erotikus videó, amin akkori barátjával Ray J.-vel szexel. Kim akkor ügyvédhez is fordult, mert úgy vélte, exének több felvétel is lehet a birtokában.

A szexvideó nem sokkal a Keeping Up With The Kardashians premierje előtt szivárgott ki. Akkor sokan úgy vélték, Kardashianék ezzel akarták népszerűsíteni az induló valóságshowt. Az ominózus videó 2022 áprilisában felkerült a legnépszerűbb pornómegosztó oldalra. Egy Reddit felhasználó azt állította, hogy a felvétel a 13. legnépszerűbb tartalom a Pornhubon.

Kim Kardashian nemrég vált el Kanye Westtől, és nem is volt sokáig magányos. Új párja Pete Davidson, közös fotójuk felrobbantotta az Instagramot.