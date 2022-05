Az okostelefonoknak köszönhetően bármit le tudunk fotózni. A mobilon pedig akár ezernyi képet is tárolhatunk fontos eseményekről, bulikról, a szeretteinkről, kedvesünkről és persze saját magunkról is. Sokan viszont nem állnak meg az ártalmatlan szelfiknél, és vagy saját maguk izgatására, vagy netes randipartnerük lenyűgözésére lőnek pár intim fotót is.

Hiszen ki lopná el azokat a képeket, amelyeket a telefonon őrzünk?

Az utóbbi időben a hackerek bejutottak számtalan híresség telefonjába, vagy feltörték azokat az online tárhelyeket, ahová a készülékek szinte automatikusan felmásolják a tartalmakat. A kiberbűnözők mellett azonban nem egy esetben a féltékeny exek szivárogtatták ki a kényes felvételeket, hogy ezzel álljanak bosszút egykori szerelmükön.

Miley Cyrus

Nincs celeblista Miley Cyrus nélkül. A tinisztárból botrányhőssé avanzsált énekesnőről még 2017-ben szivárogtak ki meztelen fotók. Miley is azon celebek között volt, akiket célba vett egy hackercsoport és így az ő képeit is feltöltötték egy erre a célra létrehozott weboldalra.

Jennifer Lawrence

Évek óta kísérti Jennifer Lawrence-t saját meztelensége. Nyolc évvel ezelőtt egy férfi feltörte több száz iCloud-felhasználó fiókját, és a hacker így szerezte meg az Oscar-díjas színésznő intim fotóit is. A képeket feltöltötte az internetre és bár azóta elkapták és börtönbüntetésre ítélték, ez nem segített Jennifernek, aki nemrég azt nyilatkozta, úgy érzi magát, mintha „az egész világ megb*szta volna”.

Dylan Sprouse

Akárcsak Miley Cyrus, Dylan is egy Disney-sorozat tinisztárjaként kezdte a karrierjét, amelyben ráadásul saját ikertestvérével játszott együtt. A róla kiszivárgott meztelen képeket egyik exbarátnője tette fel a netre. Dylan egyből felvállalta, hogy ő látható a képeken, melyeket még tinédzserként készített saját magáról. Sprouse mostanában Palvin Barbi miatt kerül a címlapokra, akivel négy éve alkotnak egy párt.

Kim Kardashian

Kim Kardashian idomait sokan jól ismerhetik, ugyanis évekkel ezelőtt pont a kiszivárgott szexvideója indította be tévés karrierjét. Nem ez volt azonban az egyetlen eset, hogy Kimről meztelen képek kerültek fel az internetre. A realitysztár is azok között volt, akiknek 2014-ben feltörték a telefonját és ellopták róla az intim felvételeket.

Demi Lovato

A világhírű énekesnő az elmúlt egy évben rendkívül megrázó részleteket árult el a múltjáról. Kiderült, hogy megerőszakolták, depresszióval és öngyilkos gondolatokkal küzdött, és csak pár éve, amikor étkezési zavarral és drogfüggőséggel kezelték, akkor állapították meg, hogy bipoláris zavarban szenved. Nem segített az állapotán, hogy 2013-ban valaki feltörte akkori barátja Twitter-fiókját és kiposztolta Demi és kedvesének meztelen fotóit. Az eset négy évvel később újra megtörtént, ám akkor csak a dekoltázsát villantotta meg a kiszivárgott képeken.

Tyler Posey

A Teen Wolf – Farkasbőrben című sorozat sztárjáról 2017-ben került fel a világhálóra pár intim felvétel. Idegenek feltörték Posey iCloud-fiókját és ellopták onnan a sármos színész videóit, melyeken anyaszült meztelenül látható. A szivárogtatás azonban nem viselte meg Tylert, és a rajongói sem botránkoztak meg a képsorok láttán.

Vanessa Hudgens

A High School Musical sztárjáról először 2007-ben kerültek fel a netre pikáns képek. Ismeretlenek feltörték a mobilját és több intim fotóját is ellopták, azokat pedig kiszivárogtatták. Vanessa Hudgens akkor kiadott egy nyilatkozatot, hogy szégyelli magát és megbánta, hogy ilyen fotókat készített magáról. Az eset után két évig nyugodtan aludhatott, ám 2009-ben és 2011-ben valakik ismét feltöltöttek róla meztelen képeket és Hudgensnak jogi útra kellett terelnie az ügyet, hogy megakadályozza a további szivárogtatást.