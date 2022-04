A szupermodell Kate Moss féltestvére is az Only Fans nevű oldalon árulja pikáns képeit.

Kate Moss húga már régóta osztja meg pikáns felvételeit a nagyközönséggel, korábban pucér melleit is megmutatta. Azt sem titkolja, hogy pornóoldalakon keresi a kenyerét. Korábban elárulta, miért hagyta ott a kifutót azért, hogy áruba bocsássa meztelen képeit. Úgy tűnik, hogy a véleménye azóta sem változott, továbbra is az Only Fans nevű oldalon mutogatja testét azoknak, akik pénzt fizetnek érte. Azt is elárulta, hogy nővére büszke rá. Néhány pikáns felvételt az Insatgram-oldalán is megoszt Lottie, de ezek természetesen csak ízelítők. A valódi vad tartalmakért már mélyen a zsebbe kell nyúlni.