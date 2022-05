Bármennyire is hihetetlennek tűnik, világszerte még ma is több helyen működnek szexklubok. Egy-kettő pedig igazán elitnek számít, ezekbe bejutnia az átlagembernek szinte semmi esélye sincs.

A Snctm (vélhetően a sanctum "szentély" szóból képzett fantázianév) szigorú szűrőt alkalmaz, és tényleg csak kevesen élvezhetik a szexklub szolgáltatásait. Nincsenek sokan, akik be tudnának számolni arról, milyen is valójában ez a New York-i szórakozóhely. Az éves tagdíj ugyanis 60 ezer font (27 millió forint), így tényleg csak a leggazdagabbak nyerhetnek ide bejutást.

Az átlagember számára egy út van, méghozzá az, ha a személyzet tagja lesz. A Snctm pedig most lehetőséget kínál bárkinek arra, hogy megtapasztalhassa az elit szexklub hangulatát. A hely ugyanis magasan képzett és dekoratív pincéreket, valamint előadókat keres, hogy szórakoztassák és kiszolgálják a tehetős kuncsaftokat – írja a DailyStar.