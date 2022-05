Ezen termék esetén sem maradt el a Satisfyerekre jellemző igényes csomagolás. A szép dobozon túl nagyon szimpi volt, hogy a csomagolás egyértelműen hirdeti, hogy ez egy női élvezetre fókuszáló játék, ami frissen szakított szingliként elég nagy plusz pont. USB-vel tölthető, és jár hozzá az ingyenes app is, aminek a páros használatát a fent említett okokból nem használtam ki, ezentúl vízálló is, így akár a zuhany vagy a fürdőkád félig állandó lakója is lehet. A dizájn is meggyőző, minimalista, puha érintésű, a színe is nagyon tetszett.

(x)

A Satisfyer Dual Pleasure felső felén található a léghullámos csiklóizgató rész. Ez a kis gödör vákuumot képez a csikló körül, és érintés nélkül, a levegő felhasználásával stimulálja azt. Az eszköz hátoldalán két gomb van, ezek közül az egyikkel a vákuum erősségét szabályozhatjuk, a másik megnyomásával pedig vibrátort varázsolhatunk a játék másik (meglehetősen vibrátorra emlékeztető) részéből.

Na de térjünk a lényegre. HOLY SHIT. Ez az léghullámos dolog NAGYON durva, tényleg más, mint az emberi érintés, vagy egy, a csiklót rezgéssel stimuláló eszköz. Az első találkozásom a Dual Pleasure ezen oldalával egy unalmas szerda estén lehetett. Nem volt nagy kedvem semmihez, inkább a kíváncsiság vezérelte a kezem az ágyam melletti apró fiókba, mintsem az, hogy halálosan be voltam indulva. De wow. Semmilyen vizuális tartalom és/vagy James Francoról való ábrándozás sem kellett ahhoz, hogy két perc alatt elmenjek, és utána percekig érezzem a testemben az orgazmus utáni bizsergést. Ezt az „első randit" követte jó néhány hasonló alkalom, és már picit elkezdtem szorongani, hogy hogyan fogom megírni ezt a beszámolót, ha:

a 11 funkció közül már a 3-asnál elmegyek,

annyira boldog vagyok a csiklóstimuláló részével, hogy eszemben sincs kipróbálni a G-pontot megcélzó, klasszikus vibrátort.

De végül sikerült feltornázni magam az ötösig, és már néha kénytelen voltam bevetni a kezem, majd a fantáziám, és utána a játékot, mert ha nem, fél perc lett volna az egész, és néha nem akartam megúszni ennyivel. Háton fekve is működött, de nekem rajta ülve volt igazán nehéz halknak maradni.

Ehhez képest a vibrátor dildó része okozott némi csalódást, mert nem volt meg az a katartikus hatás, mint a léghullámos felénél. Talán azért, mert a dildó rész nem hordozta magával az újdonság erejét, meg a merev forma sem volt az igazi. Nekem a szintén gombbal (és app-on keresztül is) irányítható cucc első fokozata már picit agresszívnak hatott az air pulse rész fokozatos, mégis csendes lüktetésével szemben. Kissé nehéznek találtam a terjedelmes testet megtartani, és néha kényelmetlen is volt a használat, ami pedig a vibrációt illeti, nekem már az első fokozat túl vad volt ahhoz, hogy valóban bármit is kínáljon. Összességében a tapasztalataim a játék „kettős" elemével nem voltak az igaziak, de őszintén nem érdekel, mert a léghullámos rész mindent fölülmúl.

Mivel teljesen új vagyok a témában, kicsit utánaolvastam, hogy mások milyen tapasztalatokkal tették vissza a Dual Pleasure-t a szekrénybe. A piackutatásom eredménye pedig egyértelműen az, hogy még a legtapasztaltabb szexjáték tulajdonosok is nagyon meglepődtek, hogy mit tud ez a cucc. Nem beszélve arról, hogy az ereje ellenére TÉNYLEG szuper csendes, ami igazán nagy előny minden szempontból. Ha a kettős funkcióért nem is, de az air pulse részért mindenképp megéri kipróbálni a Satisfyer Dual Pleasure-jét. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy két hónap használat villámorgazmusai után nálam még mindig állandó készenlétben van, de anélkül, hogy töltenem kellett volna.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.