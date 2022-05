A 24 éves texasi lány hamarosan családja első milliomosa lesz. Az OnlyFans modell most elárulta a legdurvább fétiseket, amelyekkel platformján találkozott.

Bailey sosem szenvedett hiányt önbizalomból, és ezt fel is használta ahhoz, hogy megtalálja a szerencséjét, és sok pénzt keressen - az OnlyFans pedig számára tökéletes is erre a célra. Bailey azonban nem állt meg ott, hogy felnőtt tartalmakat gyárt, hanem emellett igyekszik rajongói minden kívánságát teljesíteni.

A Daily Starnak elmondta, hogy eddig a legfurcsább kérés az volt, hogy adja el az izzadságát, a használt bugyiját és még a szellentését is. Bár ezt még ő is bizarrnak tartja, azért megteszi. Az üvegbe zárt szellentésért átszámolva 36 ezer forintot, a bugyiért 27 ezret kér, de a csomagba belekerül egy kép is, amin viseli az adott fehérneműt. A lába izzadsága 18 ezer forintba kerül.

Persze a modellnél is van egy határ, és előfordul, hogy nem tesz eleget egy-egy kérésnek. Volt, aki például azt kérte tőle, hogy hadd nézze, miközben Bailey a vécén ül, és a nagydolgát végzi, ezt persze már nem teljesítette. Azonban dominaként már sokszor kipróbálta magát, és a jövőben azt tervezi, hogy több tartalmat készít a lábáról, mivel úgy véli, nagyon szépek a lábujjai.

Hozzátette, hogy az egészet a családja miatt csinálja, értük dolgozik ennyire keményen. Bár ők nem látják, hogy miket tesz közzé az interneten, összességében nagyon büszkék rá, és arra, hogy ilyen messzire jutott: ő az első milliomos a családban.