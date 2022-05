Egyre népszerűbbek a kriptovaluták és a digitális fizetőeszközök, valamint azok a művészi alkotások, amelyek a valóságban nem is léteznek. A gyűjtök hatalmas összegeket fizetnek a nem helyettesíthető tokenekért (NFT), azokért a virtuális műalkotásokért, melyek egyedi azonosítóval rendelkeznek. Egy ilyen tokenhez adta most a nevét és a testét is Madonna.

Beszkennelték Madonna teljes testét és elkészítették az énekesnő élethű virtuális másolatát. A Mother of Creation című művészeti alkotás egy olyan NFT kollekció, amelyet jótékonysági céllal árusítanak. A tokenek közt megtalálható Madonna vaginájának 3D-s modellje is, amely animációs formában látható – írja a Blikk.

A kollekcióhoz videós bemutatkozó anyag is készült, ezt ide kattintva nézhetitek meg.