A párt szexuális erőszak, gyermekpornográfia és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolják. A vádlottak élettársi kapcsolata 2011-ben kezdődött; 2013-ban egy borsodi kistelepülésre költöztek, ahol együtt nevelték a nő korábbi kapcsolatából született kislányt és közös lánygyermeküket.

A nő kislányát már kétéves korától kezdve bevonták szexuális életükbe, a gyerekkel a férfi rendszeresen szexuális cselekményt végzett, erről esetenként fényképet is készített, mindezt az anya jelenlétében tette.

A nő a fajtalankodást nem akadályozta meg, sőt, tanította a lányát, hogy miként mozogjon, mit csináljon. A férfi 2019 októbere és 2020 májusa között két alkalommal a közös lánygyermekükkel is végzett szexuális cselekményt.

A vádlottak rendszeresen a gyerekek előtt éltek nemi életet egymással, illetve a kislányoknak azt is nézniük kellett, ahogy az asszony idegen férfiakkal közösül. A szülők gyakran nézettek pornófilmeket a gyerekekkel, akikről pornográf képeket is készítettek, valamint internetes oldalakról is töltöttek le gyermekpornó-felvételeket.

A kislányokat végül a hatóságok kiemelték a családból. Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő férfi és nő ellen fegyházbüntetés kiszabását, valamint szülői felügyeleti joguk megszüntetését indítványozta.