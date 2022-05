Mindig is érdekesnek találtam a szexuális segédeszközök világát. És bár mindig is mérhetetlenül érdekelt ez a téma, a kísérletezés iránti vágy mégsem volt olyan erős, hogy kipróbáljak egy-egy ilyen eszközt. EZIDÁIG! A Vágyaim.hu jóvoltából most három különböző Satisfyer vibrátort is kipróbálhattam!

Első körben elmondanám néhány hetes tapasztalataim alapján: igen, tény, hogy egy vibrátor csodákra képes, és a csillagokig tud repíteni, akár rövid idő alatt is, de mégis más. Nyilván más. A szexuális együttlét élményét nem fogod tudni helyettesíteni, viszont általában könnyen rá tudnak tapintani a lényegre. Ezért is gondolom azt, hogy annyira nem veszélyeztet senkit a vibrátorfüggőség. Vagy még nem találtam meg a számomra függőséget okozó darabot. Ki tudja?

Gyorsan vegyük végig, miben hasonlít a három vibrátor egymásra. Először is mindegyik Satisfyer márkájú, ami szerintem a tökéletes ár-érték arányú márka. Anyagukat tekintve 100% bőrbarát szilikonból készültek, amit egyszerű tisztítani és karban tartani, és nagyon kellemes, selymes tapintást kölcsönöz. Mindegyiket nagyon erős motorral ruházták fel, és 10-12 funkciós rezgés, vagy léghullám között engednek kalandozni. A beépített akkumulátor miatt nem kell az elemekkel bajlódni, és így még a környezetet se szennyezzük, illetve külön öröm még az is, hogy vízállóak, így egy gyertyafényes, borozós fürdőzés mellett is boldogíthat bennünket.

A legkisebb, legaranyosabb, csodaszép türkiz színű Satisfyer Ultra Power Bullet 6 diszkrét formája és mérete lehetővé teszi, hogy bárhová magammal tudjam vinni, feltűnés nélkül. Használata is nagyon könnyű, ugyanis egyetlen gomb biztosítja a ki- és bekapcsolást és ugyanennek a gombnak a segítségével váltogathatunk a 12 vibrációs program között. Itt megjegyezném, hogy olyan erős motorral rendelkezik a kicsike, hogy én még az 5. vibrációs funkción tovább még nem nagyon jutottam el orgazmus nélkül.

Személy szerint imádom a méretét, a színét, az anyagát, az erejét, mindent. Pici mérete miatt tökéletesen alkalmazható a test több területén, már pusztán csak ingerléshez, amit talán egy 20 centiméteres vibrátorral nem tehetünk meg. Most itt nem az anális vagy hüvelyi izgatásra gondolok, hanem pusztán az erogén zónák kényeztetésére, mint a nyak, a mellbimbó, a has alsó része. A mini vibrátor még a párok harmadik fele is lehet az ágyban, de minderről személyes véleményt nem tudok mondani, csupán csak szárnyal a fantáziám, de biztosíthatok mindenkit, ha alkalmam nyílik rá, bemutatom a kis játékot a páromnak is.

Ami nekem picit hátrány, az az, hogy számomra kicsit hangos, de nem annyira, hogy elrontsa a hangulatot. A zene pedig könnyedén el tudja nyomni a rezgés hangját. Ezen kívül tökéletes első és akár sokadik vibrátornak ítélem meg. Ki gondolta volna, hogy ez a tenyérnél is kisebb darab képes lehozni a csillagokat is, mi?

A Satisfyer Twirling Fun csiklóizgatónak számomra szintén meglepő formája van. Talán a digitális lázmérőhöz tudnám legpontosabban hasonlítani. Először nem is igazán tudtam elképzelni sem, hogyan lehet kielégítően használni. Na de, hogy mit képes okozni, az már nem evilági. Kezelése nagyon egyszerű, kettő gombbal rendelkezik, melyekkel könnyen kalandozhatunk a vibrációk között. 12 különböző rezgésmóddal lett felruházva és szupererős motorral. Nagyon gyorsan el tudta hessegetni azt a kételyemet, miszerint nem okoz nagy durranást az elvékonyodó fejrésszel.

A keskeny vibro-nyúlvány tökéletesen hozzáfér a legérzékenyebb pontokhoz is, kiválóan stimulálva a területeteket. A nyél formája kényelmes fogást biztosít, így a kezem sem fárad el, ha hosszabb játékhoz lenne kedvem. A kialakításának köszönhetően elég sok lehetőséget biztosít használata során, aminek csak a fantázia szabhat határt.

Nemcsak az intim részekre fókuszáltam a használata közben, hanem olykor feltérképeztem az erogén zónákat is vele, könnyen ellazította a görcsös pontokat a testemen. Megmondom őszintén, hogy egyes stresszes napjaimon simán levette minden terhes gondolatomat, és ellazított azáltal hogy „simogatott".

Kifejezetten tudom ajánlani mindenkinek, és megnyugtatásotokra mondom, hogy meglepően halk kis masina. Ha esetleg az tart vissza egy vibrátor beszerzésétől, hogy a lakótársak hallhatják, a Satisfyer Twirling Fun iszonyat erős vibrációja mellett nagyon halk.

Utoljára hagytam azt, amelyik a legtöbb kíváncsiságot váltotta ki belőlem, ami nem más, mint a Satisfyer Curvy Trinity 4. A vibrátorról röviden azt kell tudni, hogy csikló és hüvelyi vibrátor egyben, megfűszerezve léghullámos csiklóizgatóval. Sokat hallottam már a léghullámos technikáról, viszont nem láttam magam előtt, hogy hogyan lehet ennyire hiperszuper valami.

Elsőre kis bonyodalmat okozott, hogy 3 gombbal rendelkezik, és a két motort külön-külön lehet ki-be kapcsolni, de más-más gomb kombinációkkal kell ezeket aktiválni és váltogatni a fokozatok között. Legközelebbi próbálkozásnál, már sikeresebben alakult a kapcsolatunk. Kitapasztaltam, hogy melyik gomb hogyan működik, és mi mire való. Úgyhogy következett az orgazmusok vihara.

Szinte összehasonlíthatatlan a léghullám okozta érzés a vibrátor általival. Mindkettő kétség nélkül eljuttat a csúcsra, de teljesen más élményt nyújt. Ez a technológia képes arra, hogy egymás után többszörösen éljem meg a gyönyört, ráadásul rendkívül intenzíven.



Hiába három az egyben, ha olyan a kialakítása, hogy egyszerre nem lehet a léghullámot és a vibrációt alkalmazni, úgyhogy arra az opcióra még nagyon kíváncsi lennék, milyen, amikor belül rezeg, kívül léghullám kényeztet egy időben. De nem szabad telhetetlennek lenni, tökéletesen elégedett vagyok a Satisfyer Curvy Trinity 4-gyel.

Összességében a három féle Satisfyerrel megtapasztaltam három különböző élményt. Mindegyiktől eldobtam az agyamat is, és minden barátnőmnek csak annyit mondtam, hogy „nem tudom, hogy hogyan éltem eddig vibrátor nélkül". Viszont tévedés ne essék, ez elején említett függőségtől való félelmem teljesen elmúlt. Felemelő érzést váltanak ki ezek az eszközök, de nem okozott nálam függőséget, csakis egészséges mértékig.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.