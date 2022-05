A 24 éves lett fiatal, Mimi Boom és párja évek óta utazgatnak Európában, a kalandot pedig saját pornóikból finanszírozzák. A nő három éve hagyta ott legutóbbi munkahelyét, ahol pincérnőként dolgozott, azóta viszont ő is az internetes tartalomgyártásból tartja fenn magát.

A pár most újabb kalandra vágyik, és azt tervezik, hogy motorral fogják körbeutazni Afrikát. Az út 60 ezer kilométer hosszú lesz, és akárcsak az európai turnét, az afrikai utazást is saját erotikus filmjeikből szeretnék kifizetni. Mimi és párja arra készül, hogy különleges helyszíneken is forgatnak majd, ügyelve arra, hogy se a törvényeket ne sértsék meg, sem az ott élő emberek nyugalmát ne zavarják meg.

Mimi szülei még nem tudnak arról, hogy lányuk miből is tartja fenn magát, bár azzal, hogy a sajtó felkapta a páros kalandját, hamarosan biztosan eljut a szülőkhöz is a hír, hogy gyermekük pályát váltott – szemlézte a DailyStar cikkét a 24.