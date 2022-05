Sosem késő újrakezdeni, akár ezt is hirdethetné az ige helyett az az amerikai pap, aki több évtized után feladta egyházi munkáját és egészen extrém helyen találta meg új hivatását.

Norm Self évtizedeken át szolgálta az urat és hirdette az igét egyházközössége tagjainak. A ma már nyugalmazott lelkipásztor 83 éves korában döntött úgy, hogy leveti magáról a papi reverendát és a prédikátor szerep helyett valami egészen másban is kipróbálja magát. Öt évvel ezelőtt, 2017-ben szerepelt először pornófilmben, és azóta is aktívan éli a pornósztárok izgalmas életét.

Self úgy véli, a szex egyáltalán nem bűnös dolog, sőt segíthet közelebb kerülni Istenhez.

A testem valóban egy templom, ahol az intimitás és az eksztázis keveredik. A szex felszabadító érzés, amely során két ember összekapcsolódik, miért kellene ezt az egészet az árnyékban bújkálva csinálni?

– idézi az egykori lelkipásztor szavait a Sun. Norm Self az elmúlt öt évben semmit sem keresett a pornózással, ingyen szerepelt a filmekben és egészen addig nem is hagy fel ezzel a munkával, amíg a társadalom el nem távolítja szókincséből a szexualitást rossz fényben feltüntető normákat. Azt szeretné, ha ezeket a negatív nézeteket felváltaná az a vélekedés, hogy az embereknek igenis joguk van megélni az erotikus örömöket.