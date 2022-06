Milyen hibákat vétenek a férfiak szex közben? Lássuk!

1. Nem akarnak szexik lenni

„A férfiak rendre azt gondolják, hogy nekünk nőknek mindig frissen borotváltnak kell lennünk, és a ruhánk alatt is mindig összeillő, szexi fehérnemű kell, hogy legyen. Ők bezzeg sosem akarnak minket meglepni egy szexi kigombolt inggel otthon, csak póló és melegítőnadrág..." – Annus.

Nos, Annus véleménye nyílván szélsőséges, de azért lássuk be, van benne igazság. Értelemszerűen, ha mi nők szexik akarunk lenni a párunknak, felhúzunk egy csipkés csodát, és bumm, el is értük a célunkat. A férfiak esetén ez már nehezebb. Fontos tudniuk, hogy a párjuk számára milyen is egy szexi férfi, és időnként olyanná válni. Ez azonban sajnos nehezen megy nekik.

2. Nem hagynak elég időt az átszellemülésre

Az egymásnak esős vad szex izgató, de ha folyton csak az van terítéken, nos, az a nők többségének nem elég. Nem, nem elsősorban a konkrét előjáték hiányára gondolok! Egy kis simogatás, szerelmes szavak egymás fülébe suttogása... persze ezek is fontosak, de például egy fárasztó nap után azonnal a szexszel nyitni nem éppen a megfelelő ellazulós együttlét záloga.

„Annyira vágytam arra, hogy hazaérve vegyek egy habos fürdőt, kicsit relaxáljak, megvacsorázzam és utána összebújjunk, de ő, amint beléptem, egyből forró csókkal üdvözölt, felkapott és már vitt is az ágyba. Persze van, amikor erre vevő vagyok, de nem akkor, amikor hajnal ötkor keltem, egész nap jöttem-mentem, intézkedtem" – Laura.

3. Túlgondolják a romantikát

„Én szeretem a romantikát, de amikor már minden szívecske formájú – a mécsesek, a kis levél, a fürdőbomba, a szalvéta... az már egyszerűen túl sok" – Virág.

A romantika remek dolog, de ha izzadságszagú, vagy épp megjátszott, az lelohasztja a vágyakat. Persze, imádjuk a gyertyafényt, de nem kell úgy csinálni, mintha a középkorba csöppentünk volna, ahol csak gyertyával lehetett világítani. A rózsaszirmok helyett is lehet más kis figyelmességgel megalapozni az éjszakát. Minden férfi önmagához képest legyen romantikus, mert az lesz hiteles, azt tudjuk értékelni.

4. Nem elég játékosak

„Én imádok szex közben összenézősen nevetni, vagy kis szünetet hagyni, hogy még játékosabbá, még közvetlenebbé tegyük a szexet" – Klau.

A szex nem egy feladat, amin túl kell esni. Nem is feltétlenül az orgazmus a célja. A szex közelebb hoz egymáshoz, mélyebben megismerjük a másikat. Ez egy felnőtt játék, aminek mi közösen írjuk a szabályait, ne legyünk hát túl merevek, és ne egy sablon alapján játsszuk, kedves férfiak.

5. Teljesítménykényszeresek

A férfiak hajlamosak elképzelni, hogy mi nők milyen teljesítményt várunk el tőlük az ágyban. De nincs ilyen! Mindenki más, mindenkivel más a szex, sőt, ugyanazzal az emberrel is lehet más egy-egy együttlét. Nem orgazmusig tartó merev férfiasságra, hanem odafigyelésre vágyunk.

„Több férfivel is találkoztam már, akik az ágyban túl gyakran kérdezték meg tőlem, hogy ez így jó-e, vagy mást, másként csináljanak-e. E mögött érezhetően nem a magabiztosság hiánya, hanem a teljesítménykényszer állt. Ez pedig számomra nem túl imponáló" – Réka.

Azt hiszed, csak a férfiaknak vannak hibái szex közben? Hamarosan a nők kerülnek terítékre!