Valóban annyit számít a méret, hogy ezért akár szenvedni is képesek a férfiak? Nos, a nők is vállalják a mellplasztikát és a manapság egyre népszerűbb fenéknagyobbítást, akkor miért pont a férfiak maradnának ki?

A felnőttfilmekben látható méretek kiválthatnak egyfajta irigységet a férfiak részéről, sőt, akár azt is érezhetik, az az etalon. Ezek a méretes férfiasságok azonban távolról sem közelítik meg sem az átlagot, sem azt, amire a nők vágynak. Egy korábbi kutatásban a nők 16 cm hosszban és 12,2 centiméteres körfogatban határozták meg a tökéletes pénisz méretét. Erre vágynak tehát a nők.

Az anatómia ugyanakkor eltérő nő és nő között is, így könnyedén előfordulhat, hogy amíg egy adott méretű pénisz az egyiknél hatalmas élvezetet képes kiváltani, addig egy másik esetén kevésnek bizonyul. Bármilyen okból is szeretne egy férfi nagyobb, vastagabb péniszt, már többféle módszer áll a rendelkezésére, hogy ezt megvalósíthassa.

Azt már az elején leszögeznénk, hogy nem mindegyik módszer veszélytelen. Az orvosi beavatkozások során ugyanis fennáll a pénisz maradandó károsodásának lehetősége, ami akár érzéketlenséghez, tartós impotenciához is vezethet.

5+1 módszer, amivel növelhető a pénisz mérete!

1. Műtét

A pénisz intimplasztika legáltalánosabb eljárása során a pénisz tövénél felvágják a hasfalat, és a belső tartószalagok elmetszésével érik el az orvosok az 1-3 centiméteres méretnövekedést.

2. Feltöltés

Ez is plasztikai műtétnek számít, de ebben az esetben a péniszhosszabbítás, -vastagítás saját zsír vagy hialuronsav befecskendezésével történik. Ennek tartóssága attól függ, hogy a töltőanyag felszívódása mennyi idő alatt történik meg.

3. Pumpa

A péniszpumpa lényegében egy cső, melyben vákuumot lehet előidézni. Ennek hatására a férfiasság keményebb és vastagabb lesz, hiszen maximalizáljuk a péniszbe jutó vér mennyiségét. Többen is állítják, rendszeres használatával tartós méretnövekedést értek el. Szexuális segédeszközöket forgalmazó boltokban többféle változatot is lehet kapni.

3. Péniszgyűrű

Inkább hasonlít hajgumihoz, de maradjunk a gyűrű hasonlatnál. Ez a pénisz tövére helyezve segít az erőteljesebb erekcióban, mivel kissé elszorítja. Mivel maximalizálja a péniszbe jutó vér mennyiségét, így az átlagosnál vastagabbá és akár hosszabbá is válthat a férfiasság. Nem ajánlott azonban minden egyes alkalommal viselni. Ezt akár már drogériák intim részlegén is be lehet szerezni, de érdemesebb szakboltba ellátogatni, hiszen anyagukban és méretükben különböző típusok kaphatóak: érdemes az ideálisat megtalálni.

4. Fogyás

Bár ez a módszer a gyakorlatban nem hosszabbítja meg a pénisz méretét, a has és a combok környéki zsírpárnák által elrejtett részek újbóli felbukkanásával nem csupán optikailag fog hosszabbnak tűnni. Van, amikor a rálógó alhas megakadályozza, hogy a teljes péniszt behelyezze a férfi, a fogyással azonban ez a probléma megoldódik.

5. Gyakori használat

Amennyiben keveset használják, a férfiasság maximális mérete lecsökken. Tehát a péniszt is lehet edzeni a rendszeres erekció elérésével, maszturbációval, de leginkább a nemi élettel.

+1. Borotválkozás

A dús szeméremszőrzet több centit is képes „elvenni" a nemi szerv tényleges méretének látszatából. Ez azoknál a férfiaknál lehet egy biztonságos módszer, akik saját maguk nincsenek megelégedve a péniszük méretével – a partnerük azonban igen. A borotválkozással ugyanis optikailag akár több centit is „nőhet" a szemükben saját férfiasságuk, hiszen teljes hosszában látszik majd.

Mielőtt úgy döntenél, hogy kés vagy injekció alá fekszel annak érdekében, hogy péniszed hossza vagy átmérője növekedjen, hagyj időt magadnak, gondold át még egyszer, milyen hátulütői lehetnek az ilyen beavatkozásoknak, és beszélj akár több szakorvossal is!