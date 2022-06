Rebeka modellkarrierje épp tíz évvel ezelőtt indult, amikor megválasztották Soltvadkert szépének. Egy évvel később elnyerte a Miss Universe Hungary címet és ennek jutalmául egy hónapot tölthetett a moszkvai világversenyen. Rövid ideig külföldön dolgozott modellként, majd hazatért és szerepet kapott a TV2 Jóban Rosszban című szappanoperájában.

Később több más műsorban is feltűnt, és egyre nagyobb műsorvezetői feladatokkal bízta meg őt a csatorna. Az elmúlt hónapok ugyan a képernyőtől távol teltek számára, viszont Rebeka ennek ellenére nem unatkozott. A modellkedés még mindig központi szerepet tölt be az életében, emellett pedig saját ruhamárkát is indított.

Legújabb fotóján egy szexi bikiniben villantotta meg tökéletes alakját a rajongóinak, akik nem győzik dícsérni a szépséget.