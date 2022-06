Még a fűnyíró zaja sem tudta elnyomni a hangosan szexelő angliai pár élvezkedését. Ez a zajszint pedig már kezdte zavarni a szomszédokat. "Rettenetesen hangos. Az egyik vasárnap 12:30 körül nyírtam a füvet, és még úgy is hallottam őket. Elő kellett vennem a fülhallgatómat" - panaszolta az egyik szomszéd a The Sunnak.

A 31 éves munkanélküli Lydia és a 40 éves Billy végül hivatalos figyelmeztetést kaptak tevékenységük miatt. Felszólították őket, hogy "csökkentsék a zajt, amikor szexuális kapcsolatot folytatnak". A pár felháborodott, ugyanis azt bevallották, hogy reggel, délben és este is szexelnek, de azt tagadták, hogy hangosak lennének. Az egyik szomszéd bevallotta, nemrég vált el, és kicsit irigyli is a párt. "Egyedül élek, és kicsit féltékeny is vagyok" - mondta.