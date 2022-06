Állítólag egy kapcsolat akkor jó, ha egyszerre van benne szenvedély, izgalom, őszinteség és bizalom. Idővel persze nehéz mindet fenntartani, pláne azon a szinten, ami az elején volt, úgyhogy nem árt bevetni néhány praktikát. Hogy milyeneket? Na, erre megint nem lehet általános érvényű választ adni, de az a jó hírem, hogy most már van egy remek kiindulópontom. Be kell szerezni egy szextársast!

A Vágyaim.hu jóvoltából került a hozzánk a SZEXpedíció névre hallgató játék, ami egy kifejezetten párkapcsolatban élők számára készített, két fős társas. Ha a nevéből nem jönnénk rá, mire megy ki a játék, a doboz maga sem kertel, állítólag ez „a szerencse, a romantika és a szenvedély játéka". Kis spoiler: tényleg az.

(x)

De kezdjük az elején! A SZEXpedíció legelső lépéseként a pár mindkét tagjának le kell írnia titokban egy vágyát, szexuális fantáziáját, amit szeretne, ha megvalósítanának. A játék célja, hogy összegyűjtsünk kellő számú X-et a saját kis játéklapunkon (hogy mennyit, azt mi magunk dönthetjük el, így azt is meghatározhatjuk, hogy milyen hosszú programot szeretnénk magunknak), és akinek ez előbb sikerül, annak válik valóra a fantáziája!

Korábban volt már tapasztalatom a Monogamy szextársassal, ráadásul igencsak jó tapasztalatom, így kíváncsian vártam, mit tudhat ez az új szerzemény. Nos, míg a Monogamy egy fokozatos utazás volt a kapcsolatunk mélyére, addig a SZEXpedíció nem lacafacázik, rögtön a mély vízbe dob! Már hogyha a szerencse is úgy hozza.

A hagyományos táblajátékoknál megszokhattuk, hogy van egy előre meghatározott útvonal, amin végig kell haladni, míg szépen célba érünk. Itt viszont egy fix pálya helyett egy koordinátarendszert kapunk, ahol teljesen véletlenszerűen dobjuk ki az egymást követő feladatokat, amik stílusban és vadságban is igencsak eltérőek lehetnek egymástól. Simán előfordulhat, hogy rögtön az első dobásnál a soft bondabe világában találjuk magunkat, majd pár perccel később múltidéző beszélgetésbe bonyolódunk a kapcsolatunkról. Ez a játékmenet szerintem egyébként nagyon jól leképezi, hogy milyen izgalmas és változatos is lehet egy kapcsolat dinamikája, és közben arra is megtanít, hogy a szenvedély és a romantika tökéletesen megfér egymás mellett.

A SZEXpedíciós kaland során néha egy-egy provokatív témát kell megvitatni, néha fel kell fedezni a párunk testét egy jégkockával a szánkban, néha pedig titkos küldetéseket kapunk az elkövetkező hetekre. De mindeközben fokozódik a hangulat az úgy nevezett „Legyen szexibb!" kártyáknak köszönhetően, amikkel időről időre egy kis fantázia-, illetve szerepjátékba csöppenünk.

Amellett, hogy a kompakt kiszerelésnek köszönhetően egy nyaralásra is könnyen magunkkal vihetjük, a SZEXpedíció legnagyobb erénye, hogy a legváratlanabb módon tud minket meglepni, és úgy mozdít ki a komfortzónánkból, hogy azt mindketten megköszönjük neki a végén. És bár tényleg vannak benne húzósabb feladatok, a menekülőkártyákkal és némi kompromisszumkészséggel csupa újszerű, de ami még fontosabb, pozitív élménnyel zárultak az eddigi játékok.

Az biztos, hogy nem árt némi kalandvágy a játékhoz, de egy (sz)expedíció résztvevőinél úgy gondolom, ez alapkövetelmény. Nekünk több év után is tudott újat mutatni és tanítani magunkról és a kapcsolatunkról, friss pároknak pedig biztos vagyok benne, hogy váratlan izgalmakat, romantikát, na meg orgazmusokat adhat a SZEXpedíció.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.