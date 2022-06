Így negyvenen túl be kell valljam: még sosem volt semmilyen szexuális segédeszközöm. Nem mintha bármilyen averzióm lenne a vibrátorokkal, vagy bármi mással szemben, egyszerűen nem éreztem szükségét.

Annak ellenére sem merült fel bennem soha, hogy vegyek magamnak egyet, hogy a legtöbb barátnőmnek volt. És bár minden pasim rácsodálkozott e tényre, soha egyik sem lepett meg vele – amit annak fényében, hogy minden barátnőm a partnerétől kapta a sajátját, egy időben már-már szinte sértőnek találtam.

Ámde ami késik, nem múlik: a szexshop.hu jóvoltából lehetőségem nyílt végre kipróbálni egy nem is akármilyen darabot: a Satisfyer Curvy Trinity 2-t, egy akkus hüvelyi -és csiklóvibrátort. Már akkor imádtam, amikor még csak megláttam, hogy kedvenc színemet viseli, a lilát. És a tapintása! Odáig vagyok érte: egyszerre selymes és bársonyos. Van két kis cuki szeme, ott lehet tölteni a mágneses USB kábellel.

Már hallottam korábban ilyen léghullámos vibrátorokról, de elképzelni nem tudtam, mit jelent ez, inkább valami hókusz-pókusznak, vagy marketingfogásnak könyveltem el magamban. Hát lányok, bizton állíthatom, hogy tévedtem. És akkor elkezdtünk ismerkedni...

Az én kis Trinitymnek – mára már elmélyült köztünk a viszony – három funkciója van, és már izgatottan vártam, hogy alaposabban megismerjem őket: van egyszer egy formás, nem túl nagy, de éppen kellemes méretű (ez persze szubjektív) „hagyományos" vibrátor része.

Aztán ott a másik, ívesen kialakított vége, amin egyrészt van egy kis mélyedés- innen jön a csoda, ez maga a léghullámok áldott forrása. A léghullámoknak szívó hatása van, folyamatosan kis vákumot képeznek a csikló körül. Fenomenális érzés! Másrészt pedig folyamatos és finom rezgés stimulálja a csiklót. Miután a középső gomb lenyomásával életet leheltem Trinitybe, testközelből is elkezdtünk ismerkedni.

Először még óvatos voltam, és számomra is meglepő módon, annak ellenére, hogy én nem szeretem ha gyorsan, erősen, vadul kényeztet a partnerem a nyelvével, éppen ellenkezőleg: a lassú, állandó ritmusú, gyengéd hozzámállást díjazom, és elmenni is csak az ilyentől tudok klitorálisan. Szóval ugyanazen gomb többszöri lenyomásával az első néhány fokozaton gyorsan áthaladtam, mert nem túl sokat éreztem belőle. Hah, na de utána jött csak a fekete leves. Őszintén szólva nem is tudom, hogy hányadik fokozatnál jártam már a tizenegyből, amikor egyszer csak kezdett érdekessé válni a dolog. Mit érdekessé? Észveszejtően izgatóvá!

Még sosem éreztem hasonlót, szerintem azért, mert ilyen intenzitású és jellegű ingerrel még nem találkoztam. Egy idő után már a legalsó (vibrátorhoz közelebb eső) gombot is nyomogatnom kellett, ugyanis vissza kellett vennem a szívó hatásból, mert úgy éreztem, hogy tíz augusztus huszadikai tüzijátékkal is felérő dolgok történnek odalenn. Amúgy sem vádolhatnak azzal a szomszédaim, hogy fapofával (bár ezt ők nem láthatják), néma csendben élek szexuális életet, amikor élek, de konkrétan olyan hangok szakadtak fel belőlem, hogy hirtelen azt hittem, hogy egy felnőttfilm-forgatáson vagyok, ahol én vagyok a főszereplő. Erősen meglepődtem

Hú, gondoltam, ennek a fele se tréfa, és milyen igazam volt... A második liezonunk alkalmával ugyanis az orgazmus pillanatában valami elképesztő mennyiségű lé kezdett ömleni belőlem, komolyan el is gondolkoztam, hogy talán inkontinencia betéteket kéne próbálgatnom, nem pedig vibrátorokat. Máskor is spricceltem már (ahogy múltak az évek, egyre gyakrabban), de kizárólag a G-pontom erőteljes izgatása során. Ez ismét erősítette bennem a kétségeket, hogy talán bepisiltem volna?! Elmentem mosdóba, pisiltem (sokat), majd vissza a drágámhoz folytatni az ismerkedést. A vége ugyanaz lett. Kissé megkönnyebbültem, hogy akkor mégsem kell ilyen jellegű problémákkal megküzdenem egyelőre.

És bár a vibrátor „hagyományos" vége még kipróbálásra várt, bevallom, ettől az élménytől jó darabig nem tudtam továbblépni. Nem magára az ejakulációra gondolok, hanem az orgazmusra: ilyen intenzív orgazmusom még az életben nem volt. A léghullámokon kívül rezgés is ingerli a csiklót, körülbelül minden idegvégződésemet külön-külön éreztem a benne. Ez az erős ejakuláció egyébként majdnem minden esetben ismétlődött, úgyhogy jó ötlet volt már a harmadik alkalom után törölközőket teríteni magam alá.

Ezt a kis vákumos izgatást a G-ponton is ki lehet próbálni- nekem ez nem igazán sikerült, mert ezt a végét felhelyezni nekem nem volt olyan egyszerű, nem is találtam meg a G-pontomat vele, de tegyük hozzá, nem is nagyon kísérleteztem, ezt úgy tűnik még jobban ki kell tapasztalni. Egy biztos: nem olyan egyszerű ám a gombokat nyomogatni, amikor azok benned vannak.

A három gomb közül a középsőt már említettem, az alsó gombbal a szívó hatás erősségét lehet állítani. A felső (a szemecskék felőli) gombot eddig a pontig még nem próbáltam, úgyhogy amikor kapcsolatunkat már késznek éreztem új szintre emelni, megnyomtam azt is egyszer. Aztán még egyszer. Aztán még egyszer, és még egyszer. Összesen tizenkét, különböző erősségű és mintázatú vibrálási mód van rajta.

Először naivan és tapasztalat híján azt gondoltam, hogy itt is majd a rezgés erősségét fogom állítgatni, de ekkor ért az újabb meglepetés: itt kérem különböző vibrációs minták közül válogathat kedvére az ember lánya, ilyen erősségű, olyan ritmusú....Szó szerint meghökkentem, amikor az első ilyen „mintát" éreztem rezegni magamban, ahelyett, hogy szimplán egy erősebb fokozatra váltottunk volna. Arról nem is beszélve, hogy milyen erősek tudnak lenni ezek a rezgések, az egy külön élmény volt önmagában. Nagyon tetszett, hogy ennyi váratlan fordulatban volt máris részem Trinity oldalán. Joggal remélhettem tehát, hogy további kalandok várnak ránk.

És nem kellett csalódnom: formájának köszönhetően fel is lehet fektetni a szeméremdombra. Bekapcsoltam a felső gombbal a vibrátor részt, és egy folyamatos, gyengébb rezgéssel kezdtem, ugyanakkor a léghullámokat is munkára fogtam, ugyanis két, külön kezelhető motorja van Trinitynek. A legjobb, hogy a combjaim enyhe összepréselésével simán a helyén tudtam tartani, nem mozdult el, és még egy plusz modulációt adott az egész élménynek, ha ritmikusan tettem ezt. Ezáltal fel is szabadult mindkét kezem, amivel adott esetben akár a partneremet kényeztethetem.

Szerelem volt ez első látásra, és mivel még számtalan módon variálhatom ezeket a funkciókat, úgy érzem, a jövőben sem fogunk unatkozni, van mit felfedeznem. És akkor azt még nem is említettem, hogy vízálló....

A cikk megjelenését a szexshop.hu támogatta.