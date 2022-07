Amber Rose-t leginkább Kanye West és Wiz Khalifa rapperek exeként ismeri a világ, de kavart Megan Fox jelenlegi vőlegényével, Machine Gun Kellyvel is.

A modell ismert skalpjai mellett arról is híres, hogy gyakran szólal fel a nők jogaiért és imád 18+-os tartalmakat megosztani közösségi oldalain. Most is ezt tette: egy gyors örömtánccal ünnepelte, hogy kiutazott a természetbe, méghozzá olyannal, amitől szem nem maradt szárazon. A videó majdnem kétmilliós megtekintése legalábbis erről árulkodik.