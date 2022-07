A női orgazmusnak összesen 7 fajtája ismert , ám ezek közül a két „legnépszerűbb" a hüvelyi és a csikló orgazmus. Egy kutatás most azt is megállapította, átlagosan hány perc kell ahhoz, hogy egy nő elélvezzen.

Van egy mondás, mely szerint a férfiaknak ahhoz kell összpontosítaniuk, hogy ne menjenek el, míg a nőknek ahhoz, hogy elmenjenek. Az orgazmus lépcsőjén tehát elmondható, hogy a nők többsége lassabban halad, mint a férfiak.

Dr. Rena Malik YouTube csatornáján többféle felnőtt szexedukációs tartalmat találunk. Az egyik videójában pedig épp azzal foglalkozik, hogy mennyi idő kell egy nőnek, hogy elérjen a csúcsig.

Egy 2000 nő bevonásával végzett tanulmány során, a párkapcsolaton belüli és az önkielégítés során átélt orgazmusokig vezető időt vizsgálták, mely során figyelembe vették a kórtörténetet, a szexuális anamnézist, a kapcsolati állapotot és az orgazmus elérésének nehézségeit is.

A partnerrel való szexuális betetőzéshez átlagosan 14 percre van szüksége a nőknek. Talán nem meglepő, hogy ez az idő jóval rövidebb, ha önkielégítésről van szó, ez 8 perces átlagot mutat.

A tanulmány arra is rávilágított, hogy a női orgazmus leggyakoribb indikátora a csikló stimulálása, melyet a nők maszturbálás közben szinte mindig be is vetnek.

Nem az orgazmus a lényeg, mégis fontos!

Egy szeretettel, szerelemmel teljes kapcsolatban sok nő számára nem a kielégülés a szexuális együttlét egyetlen és fő célja. Az a fajta intimitás, amit az együttlétek során átélnek, növelik a párjuk iránti kötődést és a kapcsolati bizalmat. Ezzel ellentétben a maszturbációnak az orgazmus a célja, esetleg a saját erogén zónáik felfedezése, testük megismerése.

A felmérés arra is rávilágított, hogy azoknál a nőknél, akik hosszabb és érzelmileg kielégítőbb párkapcsolatban élnek, rövidebb időbe telik elérni az orgazmust a párjukkal, hiszen:

kiismerték saját testük intim pontjait, jelzéseit,

egy tartós kapcsolatban könnyebben tudnak ellazulni szex közben,

a partnereiknek volt idejük „megtanulni", miként képesek eljutni a csúcsig,

a nők bátrabban tudják kommunikálni, hol és hogyan jó nekik a kényeztetés.

Ennél fogva nem meglepő, hogy a tanulmányban résztvevő nők nagytöbbsége kielégítőbbnek jellemezte a párjukkal való szexet az önkielégítéssel szemben, miközben az előbbi esetén közel kétszer annyi időbe telik elérniük a csúcspontot.