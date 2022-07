Valentina Bellucci mindig is bevállalós lány volt, ezért vágott bele a pornószakmába. Állítása szerint nem a pénz motiválja, hiszen nem tette őt kőgazdaggá ez a karrier.

Valentina már korábban, a magánéletében is különleges szexuális érdeklődésű egyénekkel találkozgatott, ismerősei körében megfordult jó pár pornós is. Ők látták meg a tehetséget a forróvérű lányban, és győzködni kezdték, hogy professzionális keretek között is kamatoztassa képességeit.

Mindig szerettem figyelni, ahogy mások szeretkeznek, illetve az is izgat, ha engem néznek. Először amatőr filmeket kezdtem forgatni, majd szép lassan egyre több stúdiófelkérést fogadtam el. Nem akartam semmit elsietni, az volt az elsődleges célom, hogy kifejezzem önmagam és boldoggá tegyen, amit csinálok

– fejtette ki a színésznő, aki azt is elárulta, hogy nem érkeznek csilliárdok a bankszámlájára minden egyes megbízatása után, de ez nem zavarja, mivel a hivatása a szenvedélye.

Sosem szédített meg a pénz, inkább az a természetjáró-kempingező-otthon főző típus vagyok. Bár nyilván jó néha kiélvezni az élet luxusélményeit is, ha választanom kellene, hogy több pénzem vagy időm legyen, az utóbbira voksolnék

– mondta a Daily Starnak Valentina.