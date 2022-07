Vannak azok a filmek, amikben a főhősnő felvesz egy pillangóbugyit vagy egy felhelyezhető kényeztetőt, és elindul egy fontos találkozóra. (Általában valami fontos helyre, nyilván.) És ez a kis huncut játékszer pont a legkellemetlenebb, ugyanakkor a nézők számára a legviccesebb pillanatban kapcsol be valamilyen okból kifolyólag. Engem mindig is kíváncsisággal töltöttek el ezek a jelenetek régebben. Nem hallja senki? Hiszen egy mobiltelefon rezgését sem nehéz meghallani. Hogy nem csúszik ki? Nem kényelmetlen? Tényleg annyira jó, mint amilyennek tűnik?

A Vágyaim.hu jóvoltából most ezekre a kérdésekre saját tapasztalatok alapján is tudok válaszolni. Szóval most jöjjön is egy kis titok. :)

A Satisfyer Top Secret esetében a huncutság már a nevében jelen van, de nem áll meg ennyiben. Ez az okos, fehérnemű alatt hordható vibrátor bárhová velünk tarthat, hiszen tényleg a helyén (tehát a bugyin belül) marad, közben pedig akár a telefonunkról is irányíthatjuk. Két, rendkívül erős motorral látták el, így hatékonyan stimulál kívül és belül is. Szilikonos anyaga rendkívül kellemes, bársonyos tapintást biztosít, bőrbarát, és nagyon rugalmas. Nők és férfiak is egyaránt használhatják, mivel anális élvezetekre is bátran alkalmazható. 12 alap rezgésfunkciót tartalmaz, és okos vezérlési lehetőséggel is rendelkezik. Ezeken túl a beépített akkumulátorával is levett a lábamról, mivel nem kell elemekkel szennyezni a környezetet. Ami még elengedhetetlen, hogy vízálló is, így tényleg bátran mehetünk vele bárhova.

Egy okos vibrátor... Forradalminak találtam eleinte, aztán kicsit megijedtem, mivel én magam nem vagyok a technika ördöge. Viszont mindenki megnyugtatására elmondom, hogy a Satisfyer Connect App nagyon könnyen kezelhető. Mind Android és iOS operációs rendszerre ingyenesen letölthető. Az applikációban könnyen el lehet kalandozni. A lehetőségek tárházát nyitja meg az okos funkció.

Négy darab alapprogram található az appban, de könnyedén alakíthatunk ki igényeinknek megfelelő rezgésütemeket is, melyeket elmenthetünk az alkalmazásban. Két darab színes csúszkát kell ujjunkkal mozgatni, amik a két motort irányítják, vagy együtt, vagy külön-külön is.: továbbá akár a környezeti hangokat is átalakíthatjuk rezgéssé. Vagyis, ha például kedvenc együttesünk koncertjén kapcsolnánk be ezt a funkciót, nem csak lélekben élvezhetnénk az élő zenét.

Ezen felül, ami számomra óriási meglepetést okozott, az az, hogy zenével is összehangolható, de még Spotify-jal is összekapcsolható. Tehát a zene ritmusa nemcsak a füleimet kényeztette, hanem az intim részeimet is, éppen ahogy kell. Kísérletezni is sokat kellett vele, mivel egyes zenék teljesen más rezgéseket sugároztak a játékszerbe, mint ahogy én azt eredetileg gondoltam. Telis-tele van meglepetésekkel.

Az app legfrissebb újítása mellett sem lehet szó nélkül elmenni. Ha nem lenne elég mindaz, amit eddig írtam, a Satisfyer és a Berlinable előrukkolt a legújabb erotikus játék műfajával: EROTICA + REMOTE = REMOTYCA.

Nos, kedves olvasó! Nem hittem a szememnek. A Remotycaval rövid, erotikus történeteket hallgathatunk, miközben az ezekhez tervezett rezgésprogram kényeztet. Egyelőre öt nyelven érhetőek el a sztorik: spanyolul, angolul, franciául, oroszul és németül. Számomra nagyon meglepő újítás ez, és hihetetlenül pozitív az, hogy nemcsak a testet, de a fantáziánkat is képes megmozgatni a gyártó. Na de nem szeretném nagyon elragadtatni magam és ódákat zengeni, úgyhogy visszatérek a tárgyra.

Mivel a Top Secret nevet viseli, olyan kialakítással rendelkezik, hogy felhelyezés után akár fel is öltözhetünk és utunkra mehetünk. Viszont nekem vannak kétségeim efelől. Tény, hogy tökéletesen illeszkedik, így nem kell attól félni, hogy kicsusszana. Viszont nem hiszem, hogy teljes feltűnés nélkül tudnánk használni mondjuk egy csendesebb környezetben, mivel van egy kis hangja. De ha moziban, vagy egy koncert közepén kapcsolnám be, garantált az élvezet és a Top Secret hatás. ;)

Az okos funkció olyan lehetőségeket is megnyit előttünk, hogy másnak adjuk át az irányítást, legyen a világon bárhol a partnerünk. Csak egy okostelefon kell mindehhez. Ezt személy szerint nem tudtam még megtapasztalni, de amint lehetőségem nyílik rá, gondolkodás nélkül megteszem, mivel valljuk be, elég izgalmas már csak a gondolat is, hogy csak te és a kedvesed tudja, hogy éppen mi folyik a bugyidban. ;)

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.