A nyári hónapok általában két dologgal vannak tele (már az egekbe szökő higanyszálakon túl): esküvőkkel és utazásokkal. Ráadásul mindegyikre fel is kell készülni: be kell szerezni valami izgalmas, nem sablonos nászajándékot, vagy épp ki kell találni és le kell szervezni néhány érdekes programot. Még szerencse, hogy van egy univerzális megoldás, amit adhatunk az ifjú párnak, de a saját bőröndünkbe is becsomagolhatjuk nyaralás előtt: a szextársas!

Ezek ugyanis olyan társasjátékok, amik kifejezetten a párkapcsolatban élők estéit hivatottak feldobni, de nem csupán erotikus, hanem tartalmas, izgalmas és szórakoztató módon. Egy felnőtt párjáték egyszerre nyújt pikáns kalandot és intim egymásra hangolódást. Márpedig egy szerelmespárnak – főként a friss házasoknak – ennél többre nincs is szüksége! Arra viszont nem árt figyelni, hogy tényleg jó játékot vegyünk, mert a kínálat itt is tartogathat csalódásokat. Hogy elkerüld a buktatókat, mutatjuk a három kedvencet – ami a saját ízlésünket és a magyar szexkedvelők vásárlási trendjeit is tükrözi.

Ezek mindegyike elérhető magyar nyelven, mindegyik minőségi, a romantikát és a szenvedélyt ötvöző szórakozást jelent, és mindenféle párnak változatos és újszerű randiprogram lehet. Bónusz öröm, hogy most a Szexshop.hu oldalán csomagban is megvehetjük őket, így jut is, marad is ajándék mindenkinek!

Egy szenvedélyes viszony a pároddal – Monogamy

Hiába ez a legrégebb óta elérhető a három szextársas közül, a népszerűségéből, úgy tűnik, képtelen veszíteni. Nem is csoda, hiszen a Monogamy biztos élvezetet és intim pillanatokat nyújt a játékosoknak. Figyelem, itt nem csak a szexről lesz szó, hanem őszinte érzelmekről is, így tényleg testileg és lelkileg is közelebb kerülhetnek egymáshoz a szerelmesek!

Kiknek ajánljuk? Olyan heteroszexuális pároknak, akik szívesen ásnak a lelkük és az érzelmeik mélyére, és szeretnek hosszú órákon át beszélgetni, mielőtt egymásnak esnek.

Izgalmas és izgató – AVK: Adsz vagy kapsz?

Az inspiráló, serkentő beszélgetéseket vagy az erotikus kísérletezéseket és kalandokat szeretitek jobban? Az AVK esetében nem kell dönteni, mert a kettőt egyben kapjátok kézhez, ráadásul egy stílusos, kis méretű és diszkrét dobozban. Az egyetlen kérdés, amiben többször is dönteni kell a játék során, hogy inkább adsz vagy inkább kapsz? De a válasz igazából mindegy is, hiszen itt tényleg mindenki csak nyerhet: újszerű élményeket és hatalmas orgazmusokat is.

Kiknek ajánljuk? Minden párnak, akár az LMBTQ+ közösség képviselőinek is, mivel kimondottan gendersemleges módon megtervezett játékról van szó.

Szenvedélyes kalandoroknak – SZEXpedíció

A SZEXpedícióban szinte minden a szerencsén múlik, de a kitartó felfedezők minden útja a romantikához... és a tabuk nélküli szexhez vezet! Ezt állítja magáról a játék, és valóban, minden ígéretét beváltja. Ebben a különös játékmenetű társasban minden megtett lépés egy új kalandot rejt, így minden korábbinál mélyebben fedezhetik fel egymást és önmagukat a játékosok. Akár kezdők, akár rutinos szexjátékosok vagytok, biztos, hogy lesz benne számotokra is néhány váratlan, de határozottan élvezetes pillanat.

Kiknek ajánljuk? Lényegében bárkinek, aki nem szívbajos, itt ugyanis nagyon gyorsan a dolgok közepébe lehet csöppenni. Kíváncsi kalandoroknak, bármilyen szexuális orientációval.

A cikk megjelenését a szexshop.hu támogatta.