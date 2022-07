Kiderült, hogy a manchesteri házaspár pénteken érkezett a luxusszállóba, az eset pedig az első éjszakájukon történt. Bár a rendőrök még jelenleg is vizsgálódnak az ügyben, hogy kiderítsék, nem családon belüli erőszakról volt-e szó, ám egyre bizonyosabb, hogy egy sajátos szexparti végződött tragédiával.

"A férfi testén is egy sor zúzódást és vágást találtak, bár a nő állapota súlyosabb volt. A férfi vélhetően valamiféle rohamot kaphatott"- idézte a helyi rendőröket a The Sun. A nő egyelőre még nincs kihallgatható állapotban, de őt is részletesen kifaggatják majd a történtekről.

"Az állapota súlyos, de stabil, a sérülései nem életveszélyesek. Reméljük, hogy az elkövetkezendő órákban kihallgathatjuk" - mondták.

Médiaértesülések szerint az asszony látta a férjét a földre rogyni, ekkor rohant ki a folyosóra segítségért, a férfi feltehetően szívrohamban hunyt el.