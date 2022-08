Az eset híre szájról szájra terjed Pécs városában, és a helybélieket megbotránkoztatta a fiatalok szemérmetlen tette. Az orális kényeztetésről készült videó pedig bejárta a netet és pár nappal ezelőtt a Tények is beszámolt a felháborító eseményről. A TV2 híradója részletet is mutatott az aktusból, melyet a szomszédos ülésen helyet foglaló egyik utas rögzített egyik este.

A buszjárat esténként is zsúfolt, napközben pedig gyerekek is utaznak rajta. A hírműsor megkérdezett több lakost is, akik mind elítélik a fiatalok cselekedetét, egy jogi szakértő pedig arról beszélt a riportban, hogy közerkölcsbe ütköző magatartás miatt akár 150 ezer forintos bírságot is kaphatnak a videó szereplői, ha sikerül őket beazonosítani.