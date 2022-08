Virágzik a szexipar, és nemcsak a felnőttfilmek kelendőek, hanem a különféle segédeszközök is. Csak míg egy videót ingyen is elindíthatunk, a szexjátékok bizony sok tízezres költséget jelentenek. Nem kell azonban mélyen a zsebünkbe nyúlnunk, hiszen akár otthon is elkészíthetjük saját játékszerünket.

Az emberi kreativitásnak nincs határa, és nemcsak a tudomány világában, hanem bizony az erotikában is hasznát vehetjük a nagy képzelőerőnek. Nincs olyan tárgy, amelyből ne lehetne szexjátékot készíteni, akár a nők, akár a férfiak számára. Ugyanis előfordul, hogy a férfinek a keze már nem elég izgalmas, ha a csúcsra szeretné juttatni magát.

A banánnal nem csak a nők játszhatnak

Jó pár olyan esetről hallhattunk már, amikor a hüvelybe vagy az ánuszba felhelyezett tárgyak komoly sérüléseket okoztak, mégis előszeretettel kísérletezünk. A banán az egyik legkézenfekvőbb megoldás, ha házi dildóra van szükség, azonban a nők mellett a férfiak is hasznát vehetik ennek a gyümölcsnek. A nagy méretű, még éretlen, így kemény héjú banánból ugyanis könnyen létrehozhatjuk saját, házi vaginánkat.

Egy éles késsel vágjuk le a banán szárához közeli végét és finom mozdulatokkal masszírozzuk ki a héjból a gyümölcshúst. Ügyeljünk rá, hogy a héj ne repedjen meg. Ha sikerült kitisztítani a banánt, markoljuk meg a héjat és tegyük magunkévá. A banánhéjszex előnye egyben a hátránya is, ugyanis nincs szükség síkosítóra, de mozgás közben a belül maradt gyümölcsdarabok rákenődhetnek a férfiasságra.

A tinik kedvence felturbózva

A fiúk alsóneműi nem a sok izzadtságtól és kosztól keményednek ki. Testük felfedezése közben minden srác megismerkedik a zoknija egy újabb felhasználási módjával, hogy aztán az elhordott fehérnemű – miután napokig kallódott az ágy alatt – végül a többi ruha közé rejtve kerüljön a szennyestartóba. A zokniszex továbbgondolt verziója viszont nemcsak kényelmesebb, de kevesebb „kosszal" is jár.

Ehhez szükségünk van egy pár vastag és hosszú szárú zoknira, plusz egy darabra, melybe az egészet belebújtatjuk, egy egyszer használatos gumikesztyűre és pár befőttes gumira. A művagina elkészítése nem bonyolult, és a neten számtalan do-it-yourself videót is találunk hozzá. A banánnal ellentétben itt viszont már ildomos síkosítót használni.

Törölközőszex

Hasonló a zoknis változathoz, de formáját tekintve ez áll legközelebb a szexshopokban is kapható művaginához. Fogjunk egy közepes méretű törölközőt, és a hosszanti oldala mentén hajtsuk félbe. Az egyik végére helyezzünk egy egyszer használatos gumikesztyűt úgy, hogy az ujjak a törölközőn feküdjenek, míg a szára 4-5 centit lógjon le róla. Ezután a rövidebb oldala mentén lazán tekerjük fel a törölközőt. Fontos, hogy ne legyen szoros, mert úgy nem tudjuk behelyezni a szerszámunkat.

Ha felcsavartuk, a kilógó kesztyű szárát húzzuk rá a tekercs végére, ezzel is rögzítjük a törölközőrolót. Ha szükséges, a kesztyűt egy befőttes gumival fixáljuk. Egy másik gumival fogjuk össze a törölközőhenger másik, szabadon álló végét. Az így kapott, női nemi szervet imitáló eszközt foghatjuk a kezünkben, vagy beszoríthatjuk valahová, hogy kéz nélkül használva még élethűbb legyen az aktus. Ebben az esetben se felejtsünk el síkosítót kenni a kesztyűlyukba.

Heremasszázs a zuhanyrózsával

A férfiak számára otthon elérhető szexjátékok nem csak kreált vaginákból állnak. A zuhanyrózsák áldásos hatását az urak is élvezhetik, ugyanis az állítható fejnek és vízsebességnek köszönhetően heremasszázsban is részesülhetnek. Zuhanyozás közben a rózsa fejét állítsák gyenge sugárra, majd irányítsák a zacskójukra. A vízsugárral később a meredező hímvesszőt is masszírozhatják. Az első alkalom semmihez sem fogható élményt garantál.

Fenéklufi gumikesztyűből

Már-már élethűen képes imitálni a női feneket a felfújt gumikesztyű. Kössünk csomót a kisujjra, majd kissé fújjuk fel a kesztyűt. Ezt követően a középső ujjat nyomjuk vissza önmagába, át egészen a kesztyű szárán, fogjuk össze és kössünk erre is egy csomót. A kesztyű hüvelykujjának végéből vágjunk le egy kis darabot, és azon keresztül fújjuk fel a kívánt nagyságra. A lyukat, akárcsak egy lufi esetében, kössük el, hogy a levegő ne szökhessen ki.

A szabadon maradt két kesztyűujj közül az egyiket a bal, a másikat a jobb kezünkbe fogva húzzuk szét, és kössük össze a lufifenék átellenes oldalán. A korábban visszadugott ujj lesz majd a fenéknyílás, melybe síkosítót kenve használtra kész a lufifenék. Ennek elkészítéséhez is számtalan videó áll rendelkezésre a legnagyobb felnőttfilmes oldalakon.

Plüssfigura

Ha a fentiek túl macerásak, használhatunk egyszerűbb eszközöket is. A plüssállatok vagy párnák szexjátékként is remek szolgálatot tehetnek. Ha egy állatfiguráról van szó, elég a fenekén egy nyílást vágni és játszhatunk is, de mivel a belsejében lévő anyag irritálhatja a péniszt, érdemes hozzá óvszert húzni. A párnák esetében hasonló tanáccsal élnénk, ám az aktus után célszerű lehet ezeket elrejteni vagy pedig végleg megszabadulni tőlük.