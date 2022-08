Az elhagyott éttermek teraszait hajléktalanok vették birtokba, akik nemcsak szállásnak, hanem vécének is használják az egykori kiülős helyeket. A környéken megjelenő patkányok miatt a helyiek már többször panaszkodtak, de arra senki se volt felkészülve, hogy kéjlakká változik a terület.

Egy New York-i lakos munkába menet szembesült azzal, hogy az üresen álló teraszon két hajléktalan esett egymásnak. Az egyikük a földön feküdt, miközben társa, egy nő a csípője fölé hajolva szájjal kényeztette az elterült férfit. Először nem tűnt fel nekik, hogy valaki figyeli őket, csak akkor vették észre a közönséget, mikor az illető kamerázni kezdett.

A munkába igyekvő helybéli elfordította a telefonját, ugyanis a szomszédos teraszon egy másik pár is csókolózott, akik az elmondása szerint drogoztak is. Mellettük pedig egy ötödik hajléktalan is feküdt. A DailyStar idézi egy nyugalmazott rendőrtiszt szavait, miszerint a környéken lévő éttermi teraszokból graffiti borította szemétlerakók váltak, és virágzik a prostitúció.

Az esetről készült videót ide kattintva tudjátok megnézni.