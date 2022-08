Mára már elmondhatom magamról, hogy jó pár szexjátékot kipróbáltam életem során, így amikor először megláttam ezt az apró rózsaszín játékot, voltak kétségeim. Mindig is úgy gondoltam, hogy azért egy bizonyos határig igenis fontosak a paraméterek, és mivel annyi jó szexjátékot kipróbáltam már, úgy gondoltam, hogy egy „mezei" csiklóizgató nem adhat akkora örömet, mint azok a társai a piacon, amik a hüvelyt is tudják kényeztetni. Tévedtem.

Szerencsére a csomagolás ismételten teljesen diszkrét volt - nem kellett pironkodnom a GLS futár előtt. Még szerencse, mert a kotnyeles szomszéd néni pont a gangon járőrözött.

Amikor kibontottam a kis csomagot, teljesen meglepődtem, mert nem egy, nem kettő, hanem három cserélhető fejecskével is rendelkezik ez a remek kis jószág, és mindhárom elképesztően élvezetes. Azoknak, aki egyébként lent érzékenyebbek, a simább fejeket ajánlom, a "durva bulik" szerelmeseinek pedig a rücsköset. Hát nem nagyszerű? Mindenki megtalálja azt, ami pillanatok alatt a csúcsra repíti! Ráadásul szerencsére könnyű kicserélni is a fejecskéket!

Kicsit az eszközről

A Sparkling Verona nagyon puha és bársonyos tapintású anyagból készült, ami számomra extrán fontos, mert nagyon érzékeny a bőröm. A formája igencsak érdekes, tulajdonképpen egy kis rudacska, kéjes kis antennákkal. Szerintem szakavatatlan szem nem jönne rá, hogy mi is ez, szóval gyorsan be is dobtam a bőröndömbe, és külföldön kezdtem a tesztelést.

10 fajta rezgési módja van, ebből 3 különböző erősségű, 7 pedig különböző ritmusú. Mivel ez a rezgés annyira intenzív és magával ragadó, csínján kell vele bánni! Figyelmeztetek mindenkit, ha nem akar fél percen belül elmenni, akkor próbálgassa a különböző ritmusokat! Azt hiszem, most tudtam csak meg igazán, mit is jelent a csiklóizgatás.

Az akksija is nagyon sokáig bírja, nekem körülbelül 40 orgazmus után merült le végleg. De szerencsére egyszerű tölteni is, akkumulátoros, amihez töltő is jár. És még jobb hír, hogy az akksi ellenére is vízálló, szóval víz alatt is bevethető. Emiatt a tisztítása is könnyű volt, meleg szappanos vízzel bármikor tisztára öblíthető a szilikon borítása.

Ja igen, talán az egyik legfontosabbat elfelejtettem eddig megemlíteni: pároknak is ajánlom a használatát! Igen, ez a kis remek játék nemcsak nőknek nyújthat élvezetet, hanem férfiaknak is. Szex közben kipróbáltam, hogy a páromat kényeztettem vele... talán hiba volt, mert 2 perc múlva már vége is volt mindennek. Szóval lányok és fiúk, izgalomra fel!

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.