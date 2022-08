A Daily Star most utánajárt, hogy mik azok a gondolatok, melyek elélvezést követően pattannak ki az emberek agyából. A Redditen férfiak és nők is örömmel osztották meg tapasztalataikat, melyek között egészen furcsák is szerepeltek.

Valaki azt állította, maga Barack Obama jelent meg lelki szemei előtt, míg egy másik hozzászóló farkaséhségéről számolt be. „Na, ezt nem lesz semmi feltakarítani!" – írta egy harmadik kommentelő, míg felhasználótársa a pisidilemmát említette meg: „Most én menjek először, vagy ő?"

Volt, aki meglepve mesélte, hogy sokakkal ellentétben ő nem elpilled, hanem felélénkül az orgazmustól, mely bizonyos szempontból olyan érzés számára, mintha felhörpintene egy csésze kávét.