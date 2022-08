Most a London School of Hygiene and Tropical Medicine professzora, Kaye Wellings fejtette ki nézeteit a témával kapcsolatban. Azt mondta, természetesen nem gond, ha az egészség nem az elsődleges szempont a szexuális tevékenységek ütemezésekor, viszont mindenképp érdemes számításba venni, hogy egyes egészségügyi problémák esetén milyen gyakran ajánlott felforrósítani a levegőt a hálószobában.

A menopauzát kísérő panaszok enyhítése érdekében havonta legalább egyszer, az immunrendszer erősítése végett pedig minimum heti egyszer-kétszer javasolja a „szexterápiát". Kifejtette továbbá, hogy azok, akik a koronavírus-járvány alatti lezárások során rendszeresen szeretkeztek, sokkal kisebb valószínűséggel estek depresszióba, mint absztinens társaik.

Wellings emellett fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a szív- és érrendszer egészségének is jót tesz a szex, hiszen serkenti a keringést és növeli az állóképességet – írja a Daily Star.