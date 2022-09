Az orális szex kitűnő előjáték, ugyanakkor hatalmas élvezetet is tudsz vele okozni a partnerednek. Sokan azonban félnek tőle, hiszen annyiféleképpen lehet csinálni, és őszintén, valahogy mindenki kicsit másként szereti élvezni.

Az orális kényeztetéshez bizalomra és nyíltságra van szükség, elsősorban a fogadó fél részéről. Sok nő számolt már be arról, hogy miközben odalent kényeztette a párja, aggódott, hogy nem fog tudni elmenni, esetleg a másik unja, talán nincs jó íze, vagy nem ad elég visszajelzést.

Amennyiben bízol a másikban és jelzed, ha valami nem esik annyira jól, továbbá hangot adsz annak, ha valamit valóban a kedvedre valónak érzel, hidd el, nem lehet okod a félelmekre.

A következő tippek általánosak, tehát nem biztos, hogy mindenkinél ugyanazt a hatást lehet velük elérni. Ám remekül megmutatják, milyen sokféleképpen is lehet nyalni azt a nemes „fagylaltot", amiből akár még mi nők is meríthetünk ötleteket, hogy aztán a párunkkal kipróbálhassuk este.

Íme, 7 tipp, hogy orális virtuóz lehess!

1. Győződj meg arról, hogy a partnered is vágyik rá

Sokan úgy hiszik, a nők minden helyzetben szeretnék, ha odalent is kényeztetve lennének, pedig ez nem igaz. Amennyiben ő nem vágyik épp rá, te viszont mindenképp a combjai között szeretnél időzni, annak nem lesz jó vége.

2. Csak akkor csináld, ha van hozzá kedved!

Persze, ha valakit szeretünk, szeretnénk kényeztetni. Ám nem mindig van mindenféle szexuális játszadozáshoz kedve az embernek. Ha fáradt vagy, ha ma nem szeretnéd csinálni, nyugodtan mondd meg! Az őszinteség – még akkor is, ha kicsit rosszul esik – sokkal jobb megoldás, mintha a párod azt érzi, unod.

3. Kell az előjáték

Persze, az orális szex is lehet az előjáték része, de mi nők szeretünk már előtte ráhangolódni, például szavakkal, simogatásokkal, csókokkal a dologra.

4. Válasszatok kényelmes pózt hozzá

Borzasztó, amikor csinálod, már majdnem a csúcson vagyunk, de abbahagyod, mert rém kényelmetlen pózt választottál hozzá, és begörcsölt a vádlid, a nyakad, vagy épp elzsibbadt valamid. Inkább az elején helyezkedj többet, mint hogy emiatt kelljen abbahagynod.

5. Élvezd te is!

Van, amikor csupán a másiknak szeretnél örömet okozni, de ez nem jelenti azt, hogy te nem élvezheted a dolgot, sőt. Egy nő számára plusz izgalmi faktorral járhat, ha érzi, hallja vagy látja, hogy a partnere is felizgul az ő kényeztetése közben. Nyugodtan érj magadhoz, adj ki szexi hangokat közben.

6. Ne csapj egyből a lecsóba!

Mindenki tudja, hogy a csikló izgatása juttatja el a legbiztosabb módon a nőket az orgazmusig. De nem csupán ennek az egy pontnak érdemes figyelmet szentelned, hiszen ott van még a többi erogén zóna is. A nyelveddel játssz a belső combon, a nagy szeméremajkakon is, de akár lejjebb is mehetsz, ez már a partneredtől függ.

7. Ne az elégségesre, hanem a kitűnőre törekedj!

Egy évek óta együtt lévő pár esetén is előfordulhat, hogy a nő épp másként szeretné kapni a orális szexet. Szerencsés helyzetben vagy, ha a párod a kényeztetés közben jelzi, hogyan is szeretné – lágyabban, erősebben, gyorsabban... stb. Ám sok nő nem tud, vagy nem akar/ mer közben beszélni, így – ha nem is minden percben – te veszed át a gyeplőt, és kérdezel, azzal sokat tehetsz az ő élvezetéért.