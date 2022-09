Day többször is megmutatta már követőinek, hogyan nézett ki évekkel ezelőtt. Nemcsak túlsúlyos volt, de a mellei is kisebbek voltak. Tiniként sokat csúfolták a társai, és ő maga sem volt elégedett a külsejével. Ennek hatására eldöntötte, hogy amikor lehetősége adódik rá, felfekszik a műtőasztalra. Az elmúlt évek során 30 ezer fontot, átszámítva közel 14 millió forintot költött a plasztikai beavatkozásokra.

A műtétek eredményeként gigantikus méretűek lettek a keblei. Előszeretettel mutogatja a magáról készült erotikus fotókat, és több közösségi médiás oldalt is üzemeltet. A Bors szerint Jazmyne fent van az OnlyFansen is, de számos képe az Instagramon is elérhető. Ez utóbbin ráadásul van egy olyan profilja is, ahol nem annyira az erotika, mint inkább a fitnesz van előtérben. Day ugyanis fitneszmodell is.