Minél hosszabban tartson, minél több póz férjen bele, minél mélyrehatóbban szeressük közben egymást. Valóban csak ilyen lehet a jó szex?

Nézzünk mélyen magunkba. Van, amikor egyszerűen nincs elég idő egy Káma-Szutrát megszégyenítő szexmaratonra, ugyanakkor kívánjuk egymást, és szeretnénk, sőt, akarjuk érezni a másikat.

Ilyenkor jön el a gyors szex ideje! Az intimitás szenvedélyessége csak fokozódik, ha tudjuk, hogy sürget az idő, valaki megláthat, bekopoghat, csöröghet az óra vagy hívhatnak a munkahelyről. Ez az egész intenzívebbé és ezáltal impulzívabbá is teszi az együtt töltött pár percet.

A gyors szex nem az orgazmusra játszik – egyik fél esetén sem! Az egymásra gerjedés, az olthatatlan vágy beteljesülését kell benne meglátni. Sőt, még a behatolás sem feltétlenül a része. Természetesen megtörténhet, ahogy a csúcsra is el lehet jutni általa, de az elsődleges funkciója az egymás iránti őrjítő vágy kifejezése.

Ha egyikőtök sem élvez el, bennetek marad a feszítő szexuális feszültség, ami az eltelt idővel arányosan fokozódik... Gondolj csak bele, ha egész héten csak pár percetek jut egymásra, milyen édes is lesz egy hétvégi hosszabb szexuális játszadozás?

Kezdjetek új fejezetet, és teszteljétek a gyors szexet! Amikor korábban, idő hiányában nemet mondtatok a szexre, most engedjétek át magatokat a szenvedélynek, és használjátok ki azt a pár percet, amit ki tudtok szorítani a napotokból!

Pózok a gyors szex oltárán

Dobj fel valahová!

Ehhez nincs másra szükség, csupán egy csípőmagasságban lévő felületre, ami lehet egy íróasztal vagy épp egy konyhapult. A férfi csak feldobja a nőt, aztán már mehet is a gyors aktus, miközben egymás száját és mellkasát is bőszen meghinthetitek csókokkal és vad érintésekkel.

Ülj belém!

Szoknyában vagy és begerjedtél? Ültesd le a párodat egy székre, majd elölről vagy hátulról ülj az ölébe... Ezután már csak előre-hátra, vagy fel-le kell mozognod.

Támaszkodj meg!

Ez a gyors szexpóz ideális egy buliban, munkahelyen, étteremben, vagy őszintén szólva bárhol, ahol van mellékhelyiség. A tükör felé csak támaszkodj meg a karoddal a mosdóban, és a párod hátulról már teheti is a dolgát. Megláthatnak közben? Igen, de ettől csak még izgalmasabb lesz.

Lifttel fel-le!

Ez a szexpóz a másikról szól. Ketten maradtatok egy liftben? Csupán pár percetek van, de az bőven elég arra, hogy odaszorítsd a lift falához a párodat, és a kezeddel izgatni kezdd ruhán át – vagy épp a kezedet becsúsztatva – a nemi szervét. A pulzusotok az egekbe fog szökkenni, és senki sem fogja érteni, miért léptek ki a liftből kipirulva.

Reggeli gyorsvonat

Sikerült megelőznötök az ébresztőórát pár perccel? Dörgöld oda a fenekedet a párodhoz, és a takaró alatt mehet is a gyors menet. Ha be is nyitna valaki, csak azt fogja látni, hogy egymáshoz bújva ébredeztek.

TIPP: Nem kell azonban, hogy feltétlenül lekerüljenek a nadrágok és az alsóneműk, a behatolás imitálása is elég őrjítő tud lenni!