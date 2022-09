Izgatottan vártam a következő csomagom megérkezését, ám most nem ruhát vagy cipőt, hanem a piacon elérhető egyik legpajkosabb szexjátékot vártam: a Sparkling Julia Duo-t . És hogy mi is ez? Egy beépített akkumulátoros, csiklókaros vibrátort.

Bevallom őszintén, hogy nem mindig nézem meg a vibrátorok használati útmutatóját. Van, hogy szeretem magam felfedezni a játékok funkcióit és képességeit, mindenféle útmutató vagy segítség nélkül. Ám amikor ezt a darabot a kezembe fogtam, úgy döntöttem, hogy megnézem, mit tud a kicsike az éles bevetés előtt.

Nagy meglepetést okozott, mivel azt olvastam, hogy nem kettő, hanem 3 (!) motorral működik, amitől aztán úgy rezeg a kis játékszer hogy a legtapasztaltabbak is kifeküdnének tőle. Igazából azoknak a nőknek nagy segítség, akik a hüvelyük és a csiklójuk egyidejű izgatásával tudnak a legkönnyebben a csúcsra jutni!

Emellett a hüvelybe felhelyezhető része nemcsak rezeg, hanem 3 különböző úgynevezett bólogató funkcióval is rendelkezik, ami segít könnyen elérni a női G pontot. Mielőtt elfelejteném: 10 különböző rezgési funkcióval van ellátva, az egészen gyengédtől az egész testet szétrázósig! Emiatt picit hangosabb, mint egy átlagos vibrátor, de hölgyeim, higgyék el, meg fogják neki bocsátani!

Felhelyezni egészen könnyű, mivel a kicsike nagyon áramvonalas, ám mindenképpen javasolnám a sikosító használatát, főleg az elején. A csiklóizgató részével kicsit játszani kell, mire megtaláljuk a megfelelő pozíciót, de onnantól jöhetnek a halmozott élvezetek. A rezgési erőssége tényleg nagyon intenzív, szóval csak szép finoman haladjunk előre a fokozatok között.

A tapintása egészen bársonyos és bőrbarát anyagból készült, így szerencsére nem okoz irritációt gyakori használat mellett sem. És ami még jó hír, hogy egy USB kábel segítségével akár laptopról vagy mobil adapterből is tölthető. Ráadásul elég gyorsan is tölt, szóval egy fél óra "pihenés" után újra csatasorba állítható! Ezen kívül teljesen vízálló, így a zuhany alatt vagy a kádban is okozhatunk vele magunknak kellemes perceket!

Összességében azt tudnám mondani, hogy ez a vibrátor egy igazi kis "energiabomba". Nagyon intenzív élmény a rezgés erősségének köszönhetően, így ha valaki erőteljes és kicsattanó élményre vágyik, az biztosan nem fog csalódni!

A cikk megjelenését a szexshop.hu támogatta.