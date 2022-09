Ferenczi Kamilla az X-Faktor legutóbbi évadában tűnt fel és egészen a dobogó harmadik fokáig menetelt. A döntőben végül alulmaradt a későbbi győztessel, Alee-val és Paulinával szemben, de így is nagy jövőt jósoltak a tehetséges énekesnőnek. Kamilla azonban nem új dala miatt került most a reflektorfénybe. A lányt volt párja próbálja lejáratni, méghozzá azzal, hogy kiszivárogtatta Ferenczi Kamilla erotikus videóját.

A felvételt a fiú titokban készítette Kamilláról, amely egyszer már felkerült a világhálóra, de akkor nem kapta fel a sajtó. Az erotikus videó most viszont eljutott az énekesnő barátaihoz, családjához és a rajongókhoz is. Kamilla ezért úgy döntött, nyilvánosság elé áll, és tisztázza a helyzetet. Elárulta, hogy nem tudta, hogy a barátja felveszi az eseményeket és hozzátette, hogy tudatmódosító szer hatása alatt állt, elkábították, így készültek róla a korhatáros képsorok.

"Szörnyen éreztem magam... Reggel, amikor elindultam tőle az iskolába, elővettem a telefonomat, hogy írjak neki, és láttam, hogy az én telefonomról küldte át magának a videót. Később az iskolában hallottam, hogy az osztálytársaknak is megmutatta, és a tanárnő is megemlítette ezt a dolgot. Az a tanárnő, aki 5 éves korom óta tanított zenét nekem" – mesélte Lakatos Leventének Kamilla, akit annyira megviseltek a történtek, hogy az is megfordult a fejében: jobb lenne meghalni.

"Volt egy időszak, amikor azt kívántam, bárcsak meghalnék és vége lenne mindennek"

– mondta a fiatal énekesnő, aki szülei kíséretében feljelentést tett a fiú ellen a rendőrségen, hiszen ami történt, bűncselekménynek számít. A lány úgy tudja, megtörtént a kihallgatás, egyelőre csak annyit tehet, hogy türelmesen kivárja a fejleményeket - írja a Bors.