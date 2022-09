Minden ember más, és ezért mindenki mást lát szépnek, mást talál vonzónak. Izgalomba azonban nemcsak egy csupasz test látványa, hanem egészen furcsa dolgok is hozhatják az embert. A fétisek nagy lexikonjában meghökkentő perverziókat találhatunk.

Egy korábbi cikkben bemutattuk, hogy egyes emberek számára az izgató, ha etethetik, sőt extrém esetben akár fel is hizlalhatják választottjukat. Az sem ritka, ha valaki beleszeret egy élettelen tárgyba, legyen az verkli vagy egy repülőgép modellje, vagy éppenséggel senki iránt sem érez vonzalmat...

Plüssfétis, vagy plushophilia

Első ránézésre azt is mondhatnánk, hogy a plüssmackók iránti szexuális rajongás csak egy fajtája a tárgyak iránti vonzalomnak. Az angolul plushophiliának nevezett jelenség azonban ennél egy picit többet takar. Az illetőt ugyanis nemcsak a kitömött, puha játékok hozhatják izgalomba, hanem a plüssjelmezbe öltözött emberek is. A plüssfétisnek vannak árnyalatai, és nem minden esetben jelent szexuális vonzalmat, lehet "csupán" csak érzelmi a kötődés.

Kézfétis, vagy quirofilia

Mindenkinek van egy kedvenc területe, amit elsőként néz meg pasikon és nőkön. Lehet ez a mell, a fenék, a láb, az arc, a vádli vagy az alkar, a quirofiliások esetében azonban ennél jóval többről van szó. Az ilyen embereket nem csak a kéz, a kézfej vagy ennek a testrésznek bizonyos részei vonzzák, hanem a kézzel végzett tevékenységek is izgatóan hathatnak rájuk. Ez lehet olyan hétköznapi mozzanat, mint a mosogatás, vagy a legkézenfekvőbb szexuális játék, a maszturbáció, vagy akárcsak annak gondolata is.

Csikifétis, vagy knismolagnia

Egyesek ki nem állhatják a csiklandozást, sőt terjed egy olyan legenda is, miszerint akár az ember halálát is lehet okozni pusztán azzal, ha véget nem érően csiklandozzuk. Egykoron büntetőeszköz volt, ma viszont sokan ettől jönnek izgalomba. A knismolagnia a csiklandozás okozta szexuális izgalom vagy kielégülés neve, és nem pusztán előjáték, hanem tényleges aktus. Az illetőt már az is felizgatja, ha ő a kezdeményező fél és mást csiklandoz, de van akinek elég csak a látvány, máris tettre kész.

A hatást lehet fokozni azzal, ha a knismolagniás embert lekötözik vagy bekötik a szemét, hogy ne tudjon védekezni vagy ne lássa, mi történik vele.

Óriásfétis, vagy macrophilia

Bizonyos területen igencsak vonzó az óriási méret... A macrophilia esetében azonban nem egy kimondott testrész, hanem az összes hatalmas. Egyesek az óriások iránt éreznek vonzalmat, de mivel a való életben nem léteznek gigászi méretekkel megáldott "szörnyek", be kell érniük a saját képzeletükkel. Léteznek olyan animált felnőttfilmek, melyekben az óriásoké a főszerep, ám ezek nem minden esetben szexuális tartalmak. Előfordul, hogy a macrophiliás embert már annak a gondolata is felizgatja, ha őt egy óriás összenyomja.

Tükörképfétis, vagy katoptronophilia

A filmek perverz, vagy szexmániás főhőseinek hálószobájában szinte biztosan ott a tükör a plafonon. Nem véletlenül, ugyanis létezik olyan fétis, melyben az illetőt az hozza izgalomba, ha láthatja magát aktus közben. Az ilyen emberek képesek lehetnek a saját maguk látványára felizgulni, a tükör előtt elélvezni, és bár furcsának tűnhet, de ez egy olyan perverzió, ami akár mindkét fél hasznára is válhat, ha az együttlét során ügyesen játszanak a tükörrel – írja a DailyStar.