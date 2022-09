Bizsu, home made, méregdrága vagy csupán egyszerű fém? Az ékszerek világában ma már nem lepődhetünk meg semmin, sem az árakon, sem az anyaghasználaton, sem pedig a formákon. Most hoztunk pár igen furcsa, bizarr és helyenként talán gusztustalan ékszert, amit bizony emberek előszeretettel viselnek magukon.

Azt gondolod, hogy nincs bizalmasabb ékszer egy intim piercingnél? Bebizonyítjuk, hogy igenis van!

Spermából készült medál

Amanda Booth volt az, aki bár korábban is foglalkozott már furábbnál furább alapanyaokkal – mint házikedvencek szőre, emberi hamvak –, most mégis sokaknál kiverte a biztosítékot. Egyik követője tette fel az alkotónak azt a provokatívnak szánt kérdést, mely szerint spermából is készítene-e ékszert? Amanda azonban nem reagált rá kemény szavakkal, helyette belevágott új projektjébe. Azóta sok megrendelés érkezett az ilyen jellegű ékszerekre. Amanda polimer agyaggal kombinálja a spermát, és a kész művet kiégetve teszi maradandóvá.

Anyatejből készült nyakláncok

Eltesszük a baba első hajtincsét? Miért ne őriznénk meg az anyatej ez kis részét is? Erre több haza cég, illetve egyszemélyes vállalkozás is teret biztosít az anyák számára.

Nem kell hozzá más, csupán a lefejt anyatej, és máris kész egy medál vagy bármilyen más ékszer, melybe akár a pici haját, nevét, születési dátumát is kérhetjük. Az elkészült ékszer viselhetjük is, akár mindennap, de egy szép emlék is maradhat a polcon.

Vaginák és női mellek fülbevalóként

A feminizmus egyik érdekes megmutatkozása, hogy magunkon viselhetjük a női nemi jellegeinket. Egy vagina vagy épp két mell fülevalóként viselve? Ez talán megbotránkoztathatóan hangozhat, de az égetett gyurmából készült ékszerek egyáltalán nem annyira provokatívak, mint elsőre gondolnánk.

Gyűrűk fogakból

Sokan vannak, akik őrzik gyermekük kihullott tejfogait, de hányan akadnak, akik a csontfogukból szeretnének ásványokkal gazdagított fülbevalót? Bizony akadnak, sőt olyanok is, akik másik kihúzott fogaival díszítik magukat.

Itt van például egy ötvös, Jacqui Williams, aki meglátta a potenciált ebben az érdekes anyagban, és egészen lenyűgöző gyűrűket, nyakláncokat készít fogakból.

IDE kattitnva megnézheted az emberi hajból készült alkotásait is!

Üvegbe zárt embriók és ijesztő testrész-ékszerek

Ne háborodj fel, hiszen ezek nem igazi magzatok, ahogyan egyetlen emberi ujjat sem vágtak le, hogy nyakláncként viselhesse őket valaki. Polina Verbyts'ka kijevi szobrász készít bizarr, már-már gyomorforgatóan különleges ékszereket, melyekben az alkotó az élet csodáját kívánja átadni.

Kattints a képre, és nézd meg a galériánkat!