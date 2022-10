Mia Khalifáról sokkal kevesebbet hallhatunk, mióta befejezte a pornózást. A közösségi oldalaira feltöltött fotók is szolidabbak, mint korábban, most azonban ismét kipakolta, amije van.

Mia Khalifa üstökösként robbant be a pornóiparba 2014-ben. Két hónap alatt lett a PornHub legkeresettebb felnőttfilmese. Mia már jó ideje viszavonult, ám közösségi oldalát még mindig 28 millió ember követi, erotikus fotókra várva. A 29 éves expornós most ki is szolgálta követői igényeit, a szaunában terpesztve mutatta meg idomait.