Ehhez azonban nem feltétlenül kell méregdrága szexjáték, ugyanis elkészíthetjük mi magunk is az otthon fellelhető eszközök, kellékek segítségével!

Egy korábbi cikkünkben már összegyűjtöttük, milyen működőképes szexjátékokat tudnak barkácsolni odahaza a férfiak egy zokni vagy egy gumikesztyű segítségével, most azonban következzen egy gyűjtemény a hölgyek számára!

Elektromos fogkefe

Ma már egyre többen használják az elektromos fogkeféket, amelyek akár más területen is hasznos szolgálatot tehetnek. Az állítható fokozatú vibrációnak köszönhetően a szeméremajkakhoz érintve vagy a hüvelybe helyezve kényeztethetik magukat a hölgyek az elektromos fogkefe nyelével. Fontos, hogy ne a sörtés részt használják, és csak akkor kapcsolják be, amikor már biztonságosan behelyezték.

Zuhanyrózsa

Az egyik legegyszerűbb, mégis talán a legnagyobb gyönyört tudja okozni a zuhanyrózsa. Egyre elterjedtebb az állítható fej, melyen többféle masszázsfunkciót is találhatunk. Egyes állásokat a férfiak heremasszázsra is használhatják, míg az erősebb sugarat a hölgyek élvezhetik. Óvatosan próbálgassuk, ugyanis könnyen fájdalmat okozhatunk magunknak, ha túl forró vagy túl erős lesz a vízsugár.

Zöldségek és gyümölcsök

Az emojikultúrában a padlizsán a hímvessző "szinonimája", ám ez a zöldség talán túl vastag lenne szexuális játékszerként. Az interneten előszeretettel viccelődnek az uborkán, a banánon és nem véletlen, hogy egyesek répának nevezik saját szerszámukat, hiszen minden vastag és hosszúkás tárgy fallikus szimbólum. Egyes helyeken az óvszer használatát is a banánon mutatják be, így ezek a gyümölcsök és zöldségek akár kiválthatják a férfi nemiszervet is.

Bármelyikre is esik a választás, húzzanak rá a hölgyek óvszert, így elkerülhető, hogy a zöldségek és gyümölcsök héja megsérti a hüvelyt, vagy bejuttatnak valamilyen kórokozót!

Jégkocka

Nem csak szólózás során vehetjük igénybe az otthon fellelhető különféle tárgyakat. Ha akad a fagyasztóban pár jégkocka, az előjáték során ennek is hasznát vehetjük. A mellbimbóhoz érintve vagy akár a lágyrészeken végighúzva felizgathatjuk partnerünket. Ha jégkockát szopogatva lehűtjük a szánkat és a nyelvünket, úgy egészen új szintre emelhetjük a csókolózást és az orális kényeztetést.

Tejszínhab

Az előjáték során bevethetjük a tejszínhabot is. Fújjunk egy keveset a mellbimbóra, a hasra vagy az intim területek környékére, és miközben lenyaljuk azt a partnerünkről, garantáltan mindketten izgalomba jövünk.

Masszázspisztoly

Csodát tesz a beállt nyakkal a masszázspisztoly, főleg abban az esetben, ha senkit nem tudunk megkérni arra, hogy oldja fel bennünk a görcsöt. A vibráló mozgás azonban nemcsak izomlazításra, hanem kényeztetésre is használható! Ezek a masszázspisztolyok, habár állítható fokozattal rendelkeznek, még a legenyhébb is erős, durva lehet egyesek számára, ezért mindenképpen óvatosan használjuk!

Mobiltelefon

Az egyik legkézenfekvőbb, mindenkinél megtalálható házi szexjáték-alapanyag a mobiltelefon. Olyannyira nem új ötlet kihasználni a rezgő funkciót, hogy az applikációk között több vibrátort is találunk, melyek állítható erősséggel segítenek csúcsra juttatni a használóikat.

Fontos, hogy bármelyiket is válasszuk, egyiket se helyezzük túl mélyre, minden esetben húzzunk rájuk óvszert, használjunk síkosítót és a legkisebb fájdalom jelére hagyjuk abba!